Kā vēstīts Ogres novada pašvaldības mājaslapā, svētku ieskaņa tika radīta 29. maijā, kad Ķeguma parkā tika svinēta Ķeguma Tautas nama 75 gadu jubileja ar Māras Zālītes un Ulda Marhilēviča dziesmuspēli “Tobāgo!”, pulcējot skatītājus uz emocionālu un muzikāli bagātu vakaru. Izrādi veidoja Ķeguma iedzīvotāji un draugi kopā ar režisori Inesi Tālmani, muzikālo vadītāju Lieni Seržanti, kustību pedagogu Ievu Filipsoni un izrādes vadītāju Vitu Skuteli.
Savukārt 30. maijā pilsēta pārvērtās par svētku un aktivitāšu centru. Jau no agra rīta norisinājās sporta sacensības. Kopā ar Ogres novada sporta centru notika pludmales volejbola sacensības un 3x3 basketbola turnīrs, ko palīdzēja noorganizēt kustība “Ej sporto!” un biedrība “Esi aktīvs, radošs, izzinošs”. Makšķerēšanas entuziasti tika aicināti piedalīties “Copes čempī”, ko organizēja biedrība “ROKA” un dāvanas sarūpēja makšķerēšanas veikals "Ratter Baits". Vēl šajā svētku dienā Ķeguma pamatskolas stadionā norisinājās FK ĶEGUMS/BITES U-13 grupas spēle Latvijas Jaunatnes čempionātā futbolā.
Biedrība “Esi aktīvs, radošs, izzinošs” aicināja svētku viesus piedalīties soļu skaitīšanas izaicinājumā. Vīru Spēļu kvartālā svētku viesus sagaidīja dažādi izaicinājumi un pārsteigumi kopā ar Vīru Spēļu atbalstītājiem un draugiem "MAD AISS" un "Blåkläder Workwear Center Latvija".
Lielu interesi izraisīja arī "KuKu" gadatirgus, bērnu atrakciju parks, jaunsargu aktivitātes, mazo ķegumiešu tirdziņš un olimpiskās spēles kopā ar Ogres novada Sporta centru.
Dienas gaitā svētku viesiem bija iespēja iesaistīties milzum daudz un dažādās aktivitātēs: Ķeguma jauniešu domes aktivitātēs “Jauniešu kvartālā”, jaunsardzes aktivitātēs, piedalīties radošajās darbnīcās kopā ar labdarības veikalu “Pūne”, baudīt karuseļus, piepūšamās atrakcijas, sejiņu apgleznošanu un mazās darbnīcas, kā arī piedalīties Enerģētikas muzeja aktivitātēs, Ogres novada izziņas spēlēs un dažādas radošās darbnīcās. Īpašu atsaucību guva Ķeguma pilsētas svētku orientēšanās spēlē kopā ar biedrību "ROKA" un vietējiem uzņēmējiem un svētku atbalstītājiem.
Dienas pirmajā pusē uz svētku skatuves uzstājās Ķeguma Tautas nama bērnu un jauniešu amatierkolektīvi, kā arī pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” audzēkņi un viesmākslinieki, radot patiesi svinīgu noskaņu.
Mazākos svētku viesus priecēja grupas "PERFAM" koncerts, savukārt dienas vidū svētku viesiem bija iespēja atkārtoti baudīt Ķeguma iedzīvotāju un viņu draugu iestudēto Māras Zālītes un Ulda Marhilēviča dziesmuspēli “Tobāgo!”, bet vakara kulminācijā notika svētku lielkoncerts kopā ar vokāli instrumentālo ansambli "VELKAM!", kantri grupu "DĒKA", hip-hop mākslinieku FIŅĶI un zaļumballe ar "Lustīgo Blumīzeru" un DJ Robertu Lejasmeijeru , kas pulcēja dažādu paaudžu apmeklētājus kopīgai svinēšanai un dejām līdz vēlai naktij.
Organizatori pateicas visiem dalībniekiem, māksliniekiem, kolektīviem, sadarbības partneriem, brīvprātīgajiem un svētku apmeklētājiem par ieguldījumu un atsaucību, kas palīdzēja radīt neaizmirstamu svētku atmosfēru!