Nometnē piedalījās 25 bērni vecumā no 12 līdz 16 gadiem, kuri dažādās Čerņihivas apgabala mūzikas skolās apgūst klavieru, vijoles, čella, alta, saksofona, flautas, fagota, trompetes un citu instrumentu spēli. Tas ir lielākais dalībnieku skaits un plašākais mūzikas instrumentu klāsts, kāds līdz šim pārstāvēts šajās nometnēs. Divu nedēļu laikā, ko bērni pavadīja Latvijā, viņi latviešu mūzikas skolu pedagogu vadībā attīstīja instrumenta spēles tehniku, pilnveidoja skaņdarbu interpretācijas un uzstāšanas prasmes, iepazina savu vienaudžu – Latvijas mūzikas skolu audzēkņu – un latviešu mūziķu sniegumu, kā arī uzstājās koncertos paši, gūstot skatuves pieredzi un izbaudot koncerta atmosfēru, kas Ukrainā bieži ir liegts uzbrukumu draudu dēļ.
Pianists Andrejs Osokins, nometnes idejas autors un īstenotājs, stāsta: “Atdeve, ar kādu bērni strādāja nometnes meistarklašu nodarbību laikā, bija tiešām apbrīnojama, liekot sajust, ka šīs meistarklases kļūs par būtisku atspēriena punktu viņu profesionālajā izaugsmē. It sevišķi, kad aizdomājies, cik šausmīgos apstākļos viņi šobrīd vingrinās un cik svarīgi šādos tumšos un bezcerības pilnos brīžos radīt ticību, ka viņiem ir nākotne un ka mēs gaidām viņus uz skatuves, atjaunojot kaut uz brīdi laimīgas bērnības sajūtu.”
Īpaša uzmanība nometnē tika pievērsta tam, lai bērniem būtu iespēja uzlabot fizisko, garīgo un emocionālo veselību. Papildu mūzikas meistarklasēm audzēkņi piedalījās mākslas un keramikas nodarbībās, kas ļāva izbaudīt radošo brīvību un mazināt emocionālo spriedzi, kā arī devās dažādās ekskursijās, kuru laikā iepazina Latviju un tās kultūrvēsturisko mantojumu. Bērni viesojās Siguldā, Jūrmalā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Rīgas Motormuzejā, Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī un citviet, vēsta organizatori.
Papildu atklāšanas un noslēguma koncertiem pirmo reizi nometnes programmā bija iekļauts īpašs Ukrainas atbalsta pasākums, kas notika 8. oktobrī Ogres Mūzikas un mākslas skolā. Tajā uzstājās operdziedātāja Brigita Reisone, Andrejs Osokins, vairāki mūzikas nometnes bērni no Ukrainas, kā arī Ogres Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Koncerts izskanēja kā draudzības un kopības svētki, kurā mūzika vienoja dažādas paaudzes, tautības un mūziķus ar atšķirīgām pieredzēm, radot skaistu un sirsnīgu notikumu visiem klātesošajiem.
Nometnes īstenotāji stāsta, ka pēdējās dienas ar ukraiņu bērniem bijušas mīlestības, pateicības un arī skumju piepildītas. Uzklausīti dalībnieku sajūsmas pilnie iespaidi par piedzīvoto Latvijā, redzētas viņu prieka un saviļņojuma asaras, kā arī bailes par tuviniekiem Ukrainā un drīzo atgriešanos mājās, kur gaidāma smaga ziema. Bērni atzina, ka Latvijā pavadītais laiks devis viņiem iespēju atcerēties, kas ir mierīga, droša dzīve, cik ļoti viņus iedvesmojusi iespēja netraucēti un pilnvērtīgi nodoties instrumentu spēlei un bezrūpīgai atpūtai. Ikdienā viņiem tas ir liegts, jo Čerņihivas apgabals atrodas pie pašas Krievijas robežas, tādēļ dronu un raķešu uzlidojumi, kas bieži ir tēmēti arī uz Kijivu, rada nemitīgus draudus un pastāvīgas bailes par savu un tuvinieku dzīvību un veselību. Mācības trauksmju laikā notiek pagrabos vai attālināti, bieži bez elektrības, apkures un ūdens.
Ukraiņu bērnu pedagoģe Hanna Tupikova, kura pavadīja audzēkņus uz nometni, tās noslēgumā atzina, ka divu Latvijā pavadīto nedēļu laikā viņi saņēmuši neticami lielu enerģijas devu, kas uzlādējusi un sniegusi jaunu elpu dzīvei un turpmākajam darbam. “Kopā mēs sapratām – Latvija ir maza valsts ar lielu sirdi! Šeit visi patiesi un sirsnīgi mīl cilvēkus, katru dzīvnieku un zālīti un ar šo mīlestību dalījās ar mums, mūs no sirds iedvesmojot! Šī mūzikas nometne nav tikai par mūziku, tā ir par draudzību, spēcīgām emocijām, iedvesmu, smiekliem un arī par dzīvi!” stāstīja Hanna Tupikova.