“Mēs ikdienas steigā, sociālajos medijos un informatīvajā plūsmā piemirstam, ka daudzas lietas, kas mums šķiet jaunas un unikālas, vēsturē jau ir atkārtojušās. Ja tu labi zini vēsturi un esi izbūries cauri kādam posmam, tad tu saproti, ka patiesībā nekas nav īpaši jauns zem šīs saules. Vienkārši viss atkārtojas, tikai katrai jaunai paaudzei ir zināms jaunatklāsmes prieks. Rakstot projektus, jūs noteikti secinājāt: ja parunātu ar vecvecākiem, viņi izstāstītu lietas, kas patiesībā notiek arī tagad,” uzrunā klātesošajiem skolēniem un pedagogiem pauda Edgars Rinkēvičs.
4.–6. klašu grupā pirmo vietu Ieguva Jēkabs Cukurs no Smiltenes vidusskolas par Cukuru dzimtas galdniecības stāsta izpēti. Otro vietu ieguva Ogresgala pamatskolas skolēns Kārlis Pīlips par īsfilmu, kas vēsta par Ogresgrīvas pusmuižas pansijas māju. Savukārt trešās vietas ieguvēja ir Lora Houpa Mačuka no Ērgļu pamatskolas par Sausnējas Baltās mājas stāsta izpēti.
7.–9. klašu grupā pirmo vietu ieguva Mārcis Pūciņš un Kristiāns Jānis Ķauķis no Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas par dokumentālo filmu par Rīgas Centrālo staciju. Otrajā vietā ierindojās Pāvilostas pamatskolas skolniece Monta Tumpele par Šneidera laukuma 11 vēstures izpēti Pāvilostā. Trešās vietas ieguvēji ir Nauris Saulišs un Roberts Jurkāns no Riebiņu pamatskolas par Preiļu kapelas stāsta pētīšanu un maketa izveidi.
10.–12. klašu grupā pirmo vietu par ēkas Akadēmijas ielā 26, Jelgavā izpēti ieguva Raivo Zimelis no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas. Otro vietu par Gūtšmita nama vēstures izpēti Ventspilī nopelnīja Elza Duļbinska no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas. Bet trešo vietu ieņem Eduards Ločmelis no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas par Jelgavas akadēmiskās ģimnāzijas jeb Academia Petrina digitālo rekonstrukciju, kā arī Rūta Bērziņa un Liveta Birzgale no Siguldas Valsts ģimnāzijas par Siguldas Jaunās pils vēstures izpēti.
“Vēsture ap mums” ir starptautisks skolēnu radošo un pētniecisko darbu konkurss, kuru Latvijā rīko Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība. Pirmo reizi konkurss notika 2002. gadā, norāda Valsts prezidenta kancelejas pārstāvji.