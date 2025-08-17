FOTO: Zibens pavadībā aizvadīts grupas "Pērkons" koncerts Ogres estrādē

Festivālā uz skatuves kāpa arī par klasiskās mūzikas huligāniem dēvētā grupa “Dagamba”, latviešu folkmetāla grandi “Skyforger”, vijolniece Justīne Kulakova - Sipņevska un citi viesmākslinieki.
Koncerta laikā debesis piebalsoja grupai "Pērkons" - virs galvām uzplaiksnot zibenim. Tomēr negaidītais pērkona negaiss un lietusgāze netraucēja klausītājiem izbaudīt koncertu un gremdēties atmiņās pie sen pazīstamajām dziesmām.
Kā novēroja OgreNet, rokfestivāla apmeklētāju vidū bija gan gados jauni, gan vecāka gada gājuma skatītāji. Tāpat klausītāji savstarpēji dalījās ar atmiņas stāstiem, par piedzīvoto koncertā pirms 40 gadiem.