Jaunatnes teātris “Inspire” kopā ar fotogrāfi Lauru Ziemeli Ogres pilsētu un tās novadu pārvērtis par sava veida skatuvi, kuru apdzīvo Alise un Cepurnieks, Sniegbaltīte, Mazais Princis un citi pazīstami pasaku tēli. Šī mākslinieciski vizuālā performance ietver vēstījumu, ka Ogre, neraugoties uz sāncensību un konkursiem, ir būtiska kultūras pieturvieta, kas iedvesmo radošām izpausmēm. Un vienā telpā un laikā harmoniski līdzās pastāv gan pašmāju, gan citu zemju varoņi. Gluži tāpat kā mēs cits citu papildinām gan sava novada robežās, gan plašākā kontekstā.
Laura Ziemele (21) pašlaik studē fotomākslu Vilemas de Kūningas akadēmijā Nīderlandē. 2004.–2014. gadā viņa mācījās Ogres Mākslas skolā, kur pēdējos četrus gadus apguva reklāmas dizainu pie skolotāja Pētera Justoviča.
2019. gadā L. Ziemele absolvēja Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu kā reklāmas dizaina speciāliste. Pašlaik jaunā māksliniece pievērsusies analogajai fotogrāfijai un grāmatu veidošanai.
Jaunatnes teātra “Inspire” darbība aizsākās 2016. gada vasarā. Tā mākslinieciskā direktore ir Krievijas Mākslas teātra akadēmijas GITIS absolvente, aktrise un režisore Svetlana Bara. Teātra trupa sastāv gan no teātra studijas absolventiem, gan profesionāliem aktiermākslas dalībniekiem, un viņi visi ir ogrēnieši.
Teātris aktīvi uzstājas, gan Latvijā, gan ārpus tās, kā arī piedalās starptautiskos festivālos.
2017. un 2018. gadā “Inspire” ieguva diplomu “Gada izrāde”, uzstājoties ar Svetlanas Baras darbu “Garāmgājēj, apstājies!” un “Balsis” mākslas forumā Krievijā.
2018. gadā teātra trupa pārstāvēja Latviju Vispasaules jaunatnes teātru kongresā Maskavā, kur saņēma Laureāta diplomu.
2019. gadā Maskavas namā Rīgā pirmizrādi piedzīvoja izrāde “Sārtās buras”. Turpat pērn tika izrādīta arī jaunā izrāde “Mauglis”, kuru šogad bija iespēja noskatīties Zilajos kalnos Latvijas amatierteātru skates “Gada izrāde” reģionālās kārtas ietvaros, savukārt 23. oktobrī ar šo iestudējumu teātris piedalīsies “Gada izrāde 2020” fināla skatē Smiltenē.
Šogad pēc Imanta Ziedoņa “Krāsaino pasaku” motīviem tapa izrāde-ekskursija “Ogre – mana mīlestība”, kas pirmizrādi piedzīvoja 4. septembrī un tika izspēlēta vien divas reizes. Tie, kuri nepaguva uz izrādi šogad, varēs baudīt to atkal nākamgad pavasarī, dodoties ar aktieriem kopīgā pastaigā pa Ogri.
