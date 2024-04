Fotogrāfijas simpozijs “Egona Spura ceļš”

Šogad pieredzē dalīsies fotogrāfi no Latvijas Una Taal, Aivis Šmulders, Valters Poļakovs, Līva Veigura un Laimonis Stīpnieks (slaidrāde). No Ogrē uzstāsies Lietuvas Kauņas Fotogrāfijas galerijas vadītājs Gintars Česonis (Gintaras Česonis), no Igaunijas “Fotografiska Tallinn” līdzdibinātāja un izstāžu vadītāja Mārja Lorentsa (Maarja Loorents).



Simpozija laikā notiks foto kluba “Ogre” biedru gadskārtējā izstāde, kurā skatītāji varēs balsot par savu simpātiju balvu.



Simpozijs notiks 28.oktobrī no plkst. 11.00-16.00 Ogres Centrālajā bibliotēkā Brīvības ielā 35, Ogrē. Tas paredzēts plašam skatītāju lokam un ir bez maksas. “Egona Sūra ceļu” rīko foto klubs “Ogre”, atbalsta Ogres novada pašvaldība, VKKF Vidzemes plānošanas reģions, SIA Fazer Latvija.