Svētdiena, 24. oktobris, 2021 09:30

Fotogrāfijas simpozijs "Egona Spura ceļš" šogad tiešsaistē

Svētdiena, 24. oktobris, 2021 09:30

Fotogrāfijas simpozijs "Egona Spura ceļš" šogad tiešsaistē

30.oktobrī plkst. 13.00 attālināti interneta vidē notiks divpadsmitais starptautiskais fotogrāfijas simpozijs "Egona Spura ceļš". Šogad simpozijā uzstāsies:

Pēteris Linnaps (Peeter Linnap, Igaunija), Vilma Samuļonīte (Vilma Samulionyte, Lietuva), Aivars Liepiņš, Rūta Kalmuka, Ieva Epnere un Kristaps Epners (Latvija).


Egons Spuris (1931-1990) ir izcils Latvijas fotogrāfs, kura darbi iekļaut Latvijas Kultūras kanonā. Laikabiedri un draugi viņu atceras kā spilgtu personību.

Tāpēc 2009.gadā tika nolemts veidot ikgadēju pasākumu, kurā demokrātiskā gaisotnē tiekas Latvijas fotogrāfi, studenti un mākslas interesenti. 12 gadu laikā Ogrē ir bijusi iespēja klātienē satikt daudzus pazīstamus Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas un Krievijas fotogrāfus. Simpozijam ir izveidojies plašs pastāvīgu apmeklētāju loks no Latvijas un kaimiņvalstīm. Tas ir vienīgais ikgadējais fotogrāfijas pasākums Latvijā, kas divpadsmit gadus popularizē Latvijas fotogrāfiju.


Simpoziju rīko foto klubs "Ogre", kuru Egons Spuris vadīja 15 gadus. Pasākumu atbalsta: Ogres novada pašvaldība, Ogres Kultūras centrs, SIA Fazer Latvija, KK grafika.


Vairāk aktuālas informācijas foto kluba "Ogre" Facebook lapā šeit:

Informāciju sagatavoja Dace Voitkeviča, foto kluba "Ogre" vadītāja

