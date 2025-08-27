FOTO:Ikšķiles pilsētas bibliotēkā realizēts neparasts projekts – ar kanisterapijas palīdzību veicināts bērnu lasītprieks

Jau ilgstoši valsts mērogā tiek runāts par neapmierinošo bērnu lasītprasmi. Lai veicinātu bērnu lasītprasmi un lasītpatiku, Ikšķiles pilsētas bibliotēka kā vienu no misijām ir izvirzījusi šo mērķi, izmantojot dažādas metodes – iesaistoties gan valsts mēroga projektos, gan vietējā mēroga projektos, gan cieši sadarbojoties ar izglītības un kultūras iestādēm, īstenot lasītveicināšanas aktivitātes. No sirds ceram, ka tas viss dod bērniem labu stimulu izvēlēties lasīšanu kā savu vaļasprieku, kas sniedz lielu gandarījumu. Savukārt, izmantojot kanisterapijas metodi, var panākt to, ka šie speciāli apmācītie suņi spēj palīdzēt bērniem uzlabot mācīšanās kvalitāti, koncentrēšanās spējas un komunikācijas dotības. Tā rezultātā bērns kļūst motivētāks, harmoniskāks un atraisītāks.
Augustā bibliotēkā notika kanisterapijas nodarbības 2 bērnu grupām vecumā no 7 līdz 9 gadiem. Kas notika nodarbībās? Sākumā, protams, ir iepazīšanās vienam ar otru. Bērnu un arī pieaugušo uzvedībai suņu klātbūtnē jābūt tādai, lai būtu drošība un līdzsvars. Kanisterapeites Ingas Vilkas suņu meitenes Kali un Penelope ir ļoti labi audzinātas un ar savu uzvedību acumirklī atraisīja bērnus! Bērni lasīja gan suņiem, gan pārējiem dalībniekiem priekšā grāmatu, izrunāja lasīto, veica ar to saistītas aktivitātes. Lasīšanai tika izvēlētas vecumam piemērotas un interesantas grāmatas – “Kašalotu radio” (Jurga Vile) un “Neparastās profesijas” (Alla Gutničenko). Bērniem ļoti patika, ka viņiem ierādīja dot suņiem komandas, kuras tie izpildīja. Bērnu rokas pašas sniedzās glāstīt un ar kārumu pacienāt suņus neskaitāmas reizes. Bērnu priecīgās čalas piepildīja bibliotēkas telpas!
Lai nostiprinātu iegūto pieredzi no nodarbībām ar suņiem, Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre pēc katras nodarbības bija sagatavojusi un novadījusi citu nodarbību atbilstoši tēmai. Bērni paguva gan krāsot, gan veidot, gan uzspēlēt viktorīnu, gan pastāstīt par saviem mājdzīvniekiem un, protams, uzzināt, cik daudzveidīgs literatūras klāsts par suņiem pieejams bibliotēkā!
Mēs no sirds pateicamies Ogres novada pašvaldībai, kanisterapeitei Ingai Vilkai ar suņu meitenēm un ikvienam dalībniekam. Lai iegūtās pozitīvās emocijas nezūd un lasītprieks nenoplok! Gaidīsim visus arī ikdienā bibliotēkā! Lai arī turpmāk izdodas laba un tālejoša sadarbība visiem kopā!