Otrdiena, 4. maijs, 2021 06:40

Fotoizstāde "Atmoda un Latvijas neatkarības atgūšana" un videostāsti

Fotoizstāde "Atmoda un Latvijas neatkarības atgūšana" un videostāsti
Otrdiena, 4. maijs, 2021 06:40

Fotoizstāde "Atmoda un Latvijas neatkarības atgūšana" un videostāsti

Svinot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, 4. maijā pie Ogres Vēstures un mākslas muzeja plkst.12:00–20:00 būs skatāma unikāla fotoizstāde "Atmoda un Latvijas neatkarības atgūšana"

Tā īpaša ar to, ka līdztekus daudziem tik zināmajām norisēm Rīgā atspoguļoti to dienu vēsturiskie notikumi Ogrē un tās apkārtnē, piemēram, folkloras festivāla "Baltica-88" noslēguma koncerts Ogres estrādē vai Latvijas karoga uzvilkšana pirmo reizi ne tikai pie Tautas nama, bet arī Mazozolu pagasta ūdenstornī, tā paužot savu attieksmi un vēlmi pēc savas neatkarīgas valsts.

Vienā no muzeja logiem izvietotā ekrānā būs skatāmi videostāsti, kurā atmodas dalībnieki dalīsies pieredzētajā, emocijās un pārdomās par mūsu valstij tik nozīmīgo laiku.


Informāciju sagatavoja Ogres Vēstures un mākslas muzejs

