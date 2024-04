Fotoizstāde "Ogres novads kopā ar Ukrainu" ceļos pa novada pilsētām un pagastiem Ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības organizētā fotoizstāde “Ogres novads kopā ar Ukrainu” līdz 17. martam ir apskatāma Lielvārdē Lāčplēša (tirgus) laukumā, no 18. marta līdz 24. martam to varēs aplūkot Ķegumā, savukārt no 25. marta līdz 31. martam Ikšķilē. Tālāk izstāde dosies uz Tīnūžu pagastu, Suntažu pagastu un citiem novada pagastiem.