Ludmila Millere: 2010. gadā pabeidzu Ogres fotokluba rīkotos kursus un iestājos fotoklubā. Piedalos gan Latvijas, gan starptautiskos foto projektos un izstādēs, kā arī katru gadu Ogres fotoklubā organizējam pasākumu "Foto dienas Ogrē".
Ludmila Millere par izstādi "Vairāk nekā darbs":
Piedaloties foto projektos, iepazinu daudz jaunu cilvēku un viņu profesijas. Fotogrāfija ir iespēja iemūžināt cilvēka attieksmi un emocijas, kuras viņš izjūt, pildot savu amatu. Diemžēl ir profesijas, kuras, iespējams, drīz vairs nepastāvēs, jo meistariem nav kam nodot savas zināšanas un prasmi. Tas, ko var darīt fotogrāfs un izdarīju arī es, izveidojot šo foto sēriju, ir iemūžināt profesijas un to amatu meistarus fotogrāfijās, lai tās glabā un nes nākamajām paaudzēm darba un vēstures vērtības, un ļauj amatam pastāvēt arī nākotnē, kaut vai tikai fotogrāfijā un mūsu atmiņās. Mūsu cilvēki ir Latvijas īstā bagātība.
Abas izstādes apskatāmas līdz 30.aprīlim.