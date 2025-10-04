Gadatirgi, Maizes un medus svētki, Dzejas dienas un citi rudenīgi pasākumi gaidāmi nedēļas nogalē Ogres novadā

Sestdiena, 04.10.2025 21:15
4. un 5. oktobrī Ogres novadā gaidāmi daudzveidīgi pasākumi, tostarp rudens noskaņās: gadatirgi, Maizes un medus svētki, Dzejas dienām veltīts pasākums, gleznu izstādes atklāšana, pastaiga un putnu barotavu darbnīca, svecīšu vakari kapsētās, kā arī Ogres vēsturiskā žoga staba atklāšana, liecina informācija vietnē www.ogresnovads.lv.

4. oktobrī

No plkst. 9.00 līdz 13.00 pie Suntažu Kultūras nama gaidāms rudens gadatirgus.

Arī Ķegumā būs rudens gadatirgus, kuru papildinās Maizes un medus svētki. No plkst. 9.00 tirdziņā varēs iegādāties sezonas gardumus un ziemas krājumiem noderīgas veltes. Savas preces piedāvās Latvijas mājražotāji, amatnieki un rūpnieki. No plkst. 11.00 – Maizes un medus svētki.

Plkst. 12.00 pie Ogres Vēstures un mākslas muzeja notiks Ogres vēsturiskā žoga staba atklāšana. Šis stabs tika veidots Ogres pilsētas svētku laikā 23. augustā, kad kopā ar pilsētas iedzīvotājiem un viesiem pašu spēkiem notika betona žoga staba liešanas darbnīca. Pēc pasākuma iespēja apmeklēt izstādi “Ogres rītausma”, kas tiek pagarināta līdz 23. novembrim.

Plkst. 13.00 Tomes pagasta bibliotēkā priecēs Dzejas dienām veltīts pasākums "Atvasara". Dzeja – Agrita Priedoliņa, mūzika – duets "Sajūta" – Dace Priedoliņa un Inga Makare. Aicināts ikviens interesents, kam tuva dzeja un mūzika!

Plkst. 14.00 Ogres novada Kultūras centra Fotoizstāžu zālē notiks Ogres mākslas studijas gleznu izstādes "Ziedi" atklāšana. Izstādē piedalās 11 dalībnieces ar vairāk nekā 50 darbiem: Vilma Staģīte, Valentīna Demidova, Dace Grīnberga, Nadežda Jukša, Mārīte Priecuma, Gunta Šmaukstele, Alda Silkalne, Liene Feldmane, Ingrīda Ķipēna, Nadīna Oskanli, Sanda Matveja. Studijas vadītāja - Mģ. art. Astra Rubene. Izstāde bez maksas apskatāma līdz 28. oktobrim.

Gaidāmi svecīšu vakari Mazozolu pagasta kapsētās: Vecogres kapsētā plkst. 15.00, Līčkalniņa kapsētā plkst. 17.00. Dievkalpojumu vadīs Uldis Matīss.

5. oktobrī

No plkst. 9.00 Lāčplēša laukumā Lielvārdē gaidāms rudens tirgus.

Savukārt Krapē notiks pastaiga un putnu barotavu darbnīca: ekskursija plkst. 10.00–11.00, putnu barotavu izgatavošanas darbnīca plkst. 11.00–13.00. Ekskursiju un darbnīcu vadīs Imants Jakovļevs. Pēc darbnīcas būs iespēja baudīt siltu tēju un ugunskurā cept līdzi paņemtās desiņas. Pieteikšanās un papildu informācija pie Imanta Jakovļeva pa tālr. 29804386.



