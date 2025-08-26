Gadskārtējie Krapes muižas svētki augusta izskaņā

Krapes muiža ir sociāli aktīvs Krapes pagasta apgabals, kurā, sadarbojoties apkaimes iedzīvotājiem, ir izdevies atjaunot sagrautās muižas teritoriju kā saistošu izpētes vidi gan tūristiem, gan dabas mīļiem, gan kultūrvēstures entuziastiem.
Jau no plkst. 15.00 būs iespēja doties aizraujošās ekskursijās pa muižas ansambļa mājām, kurās notiek foreļu un Āfrikas samu audzēšana, sidra un vīna raudzēšana, aveņu audzēšana, kā arī tradicionālās tautas mūzikas instrumentu ekspozīcija muižas pārvaldnieka namā – “Skaņumājā”.
Kad ekskursiju loks būs noslēdzies, interesenti laipni aicināti uzkavēties ilgāk – no plkst. 18.00 sāksies kultūras programma “Skaņumājas” zaļajā skatuvē.
- 18.00 Muižnieku uzruna
- 18.10 Bērnu vokālā grupa “Mikauši”
- 19.00 Duets Anta Eņģele un Marko Ojala
- 20.00 LAIMES SPĒLE
- 20.20 Mariano Gedwillo cirka izrāde “Pachamamo”
- 21.00 Dejas ar pūtēju orķestri “Sēlija”
- 23.00 – … Šķūņa reiva festivāls un bio-dejas “Aveņu park(ā)s”
Dienas gaitā pie “Skaņumājas” aktivitātes lieliem un maziem – vietējo mākslinieku pop-up izstāde, gliemežu un maisiņu apgleznošana, cirka stacija, lokšaušana, piepūšamā atrakcija. Darbosies arī tirdziņš, našķi no “OKubls” un foodtruck busiņš šefpavāra Havjera Garsijas vadībā.
Ieeja pasākumā bez maksas, taču ziedojumi kopienas attīstībai virs 5 EUR piedalās Laimes spēlē.
Finansiālais atbalsts saņemts Vidzemes plānošanas reģiona īstenotās programmas “Vidzemes kultūras programma 2025” ietvaros, kas tiek realizēta Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” un Ogres novads.