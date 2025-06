Gaidāma bērnu kopīgi veidotās animācijas filmas pirmizrāde Ogrē ogresnovads.lv

Kā top īsta animācijas filma? To bērni paši izzināja un piedzīvoja radošajās darbnīcās, kuras organizēja Attīstības un inovāciju mācību centrs sadarbībā ar Ogres Centrālo bibliotēku no 4. līdz 6. jūnijam projektā “Lasītrosme – prieks un drosme :)”. Darbnīcās piedalījās vairāk nekā 30 skolēnu no Ogres novada, un rezultāts ir — pašu radīta animācijas filma!