Gaidāmi Lielie lasīšanas svētki; Vidzemes lasīšanas vēstnese - Madlienas skolotāja

Svētkus vadīs TV personība Māris Grigalis, muzicēs mākslinieki no grupas "Carnival Youth". Pasākumu tiešraidē varēs vērot lnb.lv, LNB "Facebook" kontā, LNB "Youtube" kanālā, LSM.lv, LSM "Bērnistabas" "Facebook" kontā un "TV4 Latvija".

Grāmatu vērtēšana ir noslēgusies ar vērienīgiem rezultātiem. Programmā iesaistījās rekordliels bibliotēku skaits - 898, kuras rosināja lasīt jaunāko literatūru un sniegt par to vērtējumu. Savas domas pauda 22 200 lasītāji no Latvijas skolām un bibliotēkām, kā arī no 80 latviešu diasporas centriem 30 valstīs. Ar valsts finansējuma atbalstu, īstenojot Diasporas likumu, grāmatas ceļo uz visiem kontinentiem, tādējādi veidojot lielāko latviešu lasītāju kopienu un ciešu kultūras saikni ar Latviju, norāda LNB.

2024. gada "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" kolekcijā bija iekļautas 28 grāmatas, deviņas no tām oriģinālliteratūras darbi un 19 - tulkojumi no vācu, ukraiņu, japāņu, itāļu, norvēģu, franču, igauņu, somu, angļu, poļu un čehu valodas. Grāmatas bija ļoti daudzveidīgas, un katrs lasītājs varēja atrast sev piemērotāko. Lasītāju pozitīvo pieredzi un sajūsminātās atsauksmes saņems grāmatu autori un radošās komandas. Grāmatas ir veltītas aktuāliem mūsdienu jautājumiem, gan ļāva ielūkoties pagātnē, gan piedāvāja pasakainu fantāzijas lidojumu. Varēja lasīt dzeju, aplūkot un izpētīt komiksus, izvēlēties un vienā naktī izlasīt romānus, lēnām baudīt stāstu krājumus un priecāties par lielisko ilustratoru devumu.

Lasītāju vērtējums tiek paturēts noslēpumā līdz Lielajiem lasīšanas svētkiem, lai sagādātu dalībniekiem līdzdalības prieku apbalvošanas pasākumā, taču LNB pārstāvji atzīmē, ka lasītāji kā allaž izvēlējušies cilvēcības pilnu, dziļu literatūru, kā arī jautras un notikumiem bagātas grāmatas ar daudzveidīgām ilustrācijām un labu dizainu.

LNB, pildot valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes, ilgtermiņā īsteno lasīšanas veicināšanas programmas "Grāmatu starts", "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija", "Skaļās lasīšanas sacensības", katru gadu iesaistot vairāk nekā 30 000 lielu auditoriju aktīvā lasīšanā un grāmatu vērtēšanā, bibliotēku pakalpojumu izmantošanā. Lasīšanas veicināšanas ceturtdaļgadsimta noturīgā pieredze veidojusies, kopā strādājot bibliotēkām, skolām, sabiedriskām organizācijām, tā radot spēcīgu sadarbības tīklu. Radīti apstākļi, lai uzrunātu nākotnes lasītāju latviešu valodā - domātspējīgu un darboties gribošu cilvēku.

LNB kopā ar partneriem jau gadu strādā sabiedrības iesaistes kustībā "Restarts lasīšanai", kur apvienojas daudzas citas iniciatīvas, autoru un izdevniecību aktivitātes, lasīšanas vēstnešu darbotiesprieks, ministriju, mediju atbalsts un katra cilvēka individuālais pienesums, stāsta LNB pārstāvji.

Personisko atbildību par nākotnes lasītāju sabiedrību apliecina no 2012. gada iesāktā lasīšanas vēstnešu kustība. No vēsturiskajiem novadiem bibliotekāri nosauc visčaklākos palīgus, kuri palīdz īstenot lokālās lasītveicināšanas aktivitātes.

Latgales lasīšanas vēstnese ir pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" skolotāja Iveta Solima. Pierīgas lasīšanas vēstnese ir Ķekavas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja 5.-12. klasēm Ilze Ramiņa. Zemgales lasīšanas vēstnese Anita Tumane ir divu lasošu mazbērnu omīte un Jaunjelgavas vidusskolas sākumskolas skolotāja ar vairāk nekā 37 gadu darba pieredzi.

Savukārt Vidzemes lasīšanas vēstnese Mārīte Dzalba ir Ogres novada Madlienas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Taurenītis" skolotāja un titula "Ogres novada gada pedagogs 2024" ieguvēja. Viņa jau ceturto gadu bērnu žūrijā piedalās ar savu audzināmo grupu - 5-7 gadus veciem lasītājiem. M. Dzalba ir iedvesmojusi arī savas kolēģes piedalīties programmā. Pagājušā gada oktobrī Ogres novada izglītības darbinieku seminārā M. Dzalba dalījās ar savu pieredzi darbā ar "Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju" un kopīgu pasākumu organizēšanu sadarbībā ar bibliotēku, tādējādi ieinteresējot kolēģus novadā. Viņas mazie lasītāji uz bibliotēku nāk katru nedēļu, lai izvēlētos grāmatas, ko lasīt pirms miedziņa. M. Dzalba ar mazajiem lasītājiem vienmēr izlasa visas autoru grāmatas, pirms nākt uz tikšanos ar autoriem bibliotēkā, vēsta LNB.

"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" grāmatu kolekcijas iegādi un norišu īstenošanu atbalsta Kultūras ministrija un vietējās pašvaldības. Katru gadu top arī metodika un darba lapas par kolekcijas grāmatām. Satura pilnveidošanu un organizatorisko darbu veic LNB kopā ar reģionālajām bibliotēkām, lasītāju iesaisti un vērtēšanu vada lokālās bibliotēkas un skolas. Programmu vispirms uzsāk publiskās bibliotēkas kā vasaras lasīšanas aktivitāti, pakāpeniski vasaras nogalē programmā iesaistīsies arī skolas.