Pirmie gaismas objekti būs redzami jau Zilo kalnu pakājē, pie Mālkalnes prospekta rotācijas apļa un katru nākamo izdosies atrast sekojot gaismām, kas aicinoši mirdzēs tumsas un koku aizsegā.
Gaismas taka veidos apli. Tās sākuma un gala punktu iespējams izvēlēties katram pašam, sākot gājienu no sev ērtākās vietas un sekojot gaismai.
Gaismas iedegsies līdz ar tumsas iestāšanos un priecēs līdz pat pulksten 2.00 naktī. GAISMAS NAKTIS aicinām apmeklēt savas ģimenes lokā un, ievērot fiziskās distancēšanās un
epidemioloģiskas drošības noteikumus.
Takā tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.