Tumsas aizsegā, ar gaismas un skaņas palīdzību, atdzīvosies Lielvārdes parka skulptūru dārzs, kurā tiks iedzīvināti skulptūrās atveidotie eposa “Lāčplēsis” tēli.
Gaismas un skaņas spēle Jāņa Kaijaka režijā tapusi Ogres novada Kultūras centramnsadarbojoties ar Andreja Pumpura Lielvārdes muzeju. Uzvedumu paspilgtinās Ogres novada
Kultūras centra tautas deju ansamblis OGRE.
Apmeklējot Lielvārdes parku lūdzam ievērot visus fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumus.
Notikums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.