25. septembrī pulksten 20.00, 21.00 un 22.00 Lielvārdes parkā norisināsies dzejnieka Andreja Pumpura (22.09.1841.– 06.07.1902.) 180. dzimšanas dienai veltīta audio vizuāla brīvdabas gaismas un skaņas spēle, kas radīta pēc eposa “Lāčplēsis” motīviem.


Tumsas aizsegā, ar gaismas un skaņas palīdzību, atdzīvosies Lielvārdes parka skulptūru dārzs, kurā tiks iedzīvināti skulptūrās atveidotie eposa “Lāčplēsis” tēli.


Gaismas un skaņas spēle Jāņa Kaijaka režijā tapusi Ogres novada Kultūras centramnsadarbojoties ar Andreja Pumpura Lielvārdes muzeju. Uzvedumu paspilgtinās Ogres novada
Kultūras centra tautas deju ansamblis OGRE.


Apmeklējot Lielvārdes parku lūdzam ievērot visus fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumus.
Notikums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.

