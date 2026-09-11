Garšu svētki, basketbols un Tēva diena – kurp doties Ogres novadā šajās brīvdienās?

11. septembrī
Plkst. 19.00 Ķeguma Tautas namā notiks Maksima Trivaškeviča stand-up komēdijas izrāde "Smaids”. Izrādi vērts apmeklēt, lai ievērtētu vienu no profesionālākajiem muļķību runātājiem visā valstī! Ierašanās pasākumā, obligāti ņemot līdzi humora izjūtu un labu dzirdi, jo joki būs jāklausās. Dreskods – drēbes, bet, jo melnākas, jo labāk! Ieeja: 5 eiro.
12. septembrī
Plkst. 10.00 Ogres novada Kultūras centra Radošajā telpā sāc rītu ar adīkli. Tēma – idejas Ziemassvētku dāvanām un rotājumiem. Pasākumu vadīs tautas lietišķās mākslas studijas "Saiva" vadītāja Santa Grinberga. Apmeklējums ir bez maksas.
No plkst. 10.00 Rembates pagasta centra laukumā priecēs Rembates pagasta svētki: būs svētku tirdziņš, operatīvo dienestu tehnika, radošās darbnīcas, piepūšamās atrakcijas, izjāde ar zirdziņu, iedzīvotāju tehnikas izstāde – no retro līdz mūsdienām – un daudzas citas aktivitātes! Svētku noslēguma koncertā uzstāsies Atis Ieviņš & "The Rock Brothers".
No plkst. 12.00 visas dienas garumā pie Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja gaidāmas Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākums. Apmeklētājiem būs iespēja sajust īstu viduslaiku atmosfēru, iejusties bruņinieku lomā, iepazīt Lielvārdes kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī piedalīties lekcijās, ekskursijās un radošajās darbnīcās.
Plkst. 18.00 sporta arēnā "Ogre" sāksies Ogres Basketbola festivāls. Šī gada festivāla emocionālākais brīdis būs ilggadējā BK "Ogre" kapteiņa Kristaps Dārgais godināšana, noslēdzot deviņas spilgtas sezonas kluba rindās. Par godu kapteinim notiks īpaša basketbola spēle – Kristapa Dārgā izveidotā komanda "KD21 & draugi" tiksies ar jauno BK "Ogre" sastāvu, kuru jaunajā sezonā vadīs galvenais treneris Artūrs Visockis-Rubenis. Ieeja bez maksas!
12. un 13. septembrī Ogres novadā jau sesto reizi norisināsies gaidītākie garšu un viesmīlības svētki – Mājas kafejnīcu dienas. Šogad novadā viesus uzņems 25 mājas kafejnīcas, un katrā no tām būs sarūpēts īpašs rudens garšu piedāvājums. Saimnieki galdā cels gan ģimenes receptes un tradicionālo latviešu virtuvi, gan mūsdienīgus garšu eksperimentus, iedvesmojoties no citu valstu virtuvēm. Ar visiem Mājas kafejnīcu dienu piedāvājumiem var iepazīties vietnēs www.visitogre.lv un www.majaskafejnicas.lv.
13. septembrī
No plkst. 9.00 pie tirdzniecības centra Lēdmanē notiks Tēva dienas pasākums, kas sāksies ar rudens tirgu. No plkst. 11.00 aktivitātes komandām. Plkst. 15.00 Neatkarīgā teātra projekts – izrāde “Viss par vīriešiem” (16+). Biļetes cena: 5 eiro, pensionāriem invalīdiem 3 eiro. Komandu dalībniekiem ieeja brīva.
Plkst. 12.00 arī Enerģētikas muzejā Ķegumā gaidāms Tēva dienas pasākums. Ģimenes varēs iepazīt Ķeguma HES tapšanas stāstu, risināt uzdevumus. Īpaši tētiem – sarunas par elektroauto un elektromobilitāti. Ieeja bez maksas.