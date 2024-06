Gatavojas Latviešu dziesmu svētkiem Kanādā; piedalās arī Ogres apvienotais koris "Upe"

"Ārā valdīja svelme, bet Torņakalna baznīcā vēsumā notika pirmais no četriem kopmēģinājumiem, kuros Latvijas kori gatavojas svētkiem Kanādā. Latvijas koru dalība šajos svētkos ir arī atbalsts latviešiem pasaulē, kas kopj mūsu kultūru un valodu. Man ir gandarījums par tik lielu koristu atsaucību, kas ļāva jau pirmajā mēģinājumā sasniegt jaudīgu skanējumu un arī izvērtēt, kur vēl jāpiestrādā," stāsta diriģents Matīss Tučs.

Kopmēģinājumos piedalās Rīgas Lutera draudzes koris, Valsts nekustamo īpašumu koris, KTMC "Ritums" jauktais koris "Līgo", Latvijas Olimpiešu koris, Grācas latviešu koris "Pilskalns", Jelgavas jauktais koris "Svīri", Paula Stradiņa Klīniskās universitātes sieviešu koris "Stradiņi", LELB Ādažu draudzes koris "Zari", Zaubes jauktais koris, Ogres apvienotais koris "Upe", RTU vīru koris "Gaudeamus", jauktais koris "Medera", Vācijas Reinzemes koris "Ramtai", Stokholmas Latviešu jauktais koris u.c., pieteikušies arī vairāki individuāli dziedātāji.

Koristi pēc pirmās tikšanās atzina, ka kopmēģinājumi ir vērtīgi gan repertuāra slīpēšanai, gan lai iepazītos ar citu koru dalībniekiem. Viņi varēs iepazīties arī ar Latvijas Nacionālā arhīva Rīgas Lutera draudzes namā izvietoto ceļojošo izstādi "Dziesmas spēks", kas uzskatāmi parāda dziesmu svētku vēsturi, sākot no I Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem līdz 2023. gadā izskanējušajiem XXVII Vispārējiem latviešu dziesmu un XVII deju svētkiem.

Latviešu dziesmu un deju svētki tiek organizēti visā pasaulē, un šovasar tie norisināsies Toronto no 4. līdz 7. jūlijam. Iecerēts, ka Latviešu dziesmu un deju svētkos Kanādā kopkorī piedalīsies 950 dalībnieki, aptuveni puse ieradīsies no Latvijas un citām Eiropas valstīm, bet svētku kopējais dalībnieku skaits pārsniegs 2000. Viena no svētku kulminācijām būs lielais kopkora koncerts, taču daļa koristu dziedās arī svētku garīgās mūzikas koncertā un deju lieluzvedumā. Kopmēģinājumu idejas autoram, Rīgas Lutera kora diriģentam Matīsam Tučam Kanādas svētkos uzticēts diriģēt divas dziesmas: Emīla Dārziņa "Sapņu tālumā" kopkora koncertā un Jura Ķeniņa "Es miera Dievu redzēju" garīgās mūzikas koncertā. Pirmajā kopmēģinājumā piedalījās arī Latvijas Nacionālās Operas un baleta diriģents Farhads Stade.

Savukārt 11. jūnijā plkst. 19.00 varēs izbaudīt pirmos kopmēģinājumu augļus un piedzīvot mazliet no Kanādas svētku īpašās gaisotnes - klausītāji laipni gaidīti uz koncertu "Ceļā uz svētkiem" Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā! Tajā Rīgas Lutera draudzes koris kopā ar citiem koriem izdziedās daļu no Kanādas svētku repertuāra. Koncerts top sadarbībā ar Pasaules Brīvo latviešu apvienības kongresu, un ieeja ir brīva.

Kopmēģinājumi Rīgas Lutera draudzes namā, Torņakalna ielā 5 notiks vēl 3., 16. un 18.jūnijā. Uz tiem aicināts ikviens dziedātājs, kurš šovasar dosies uz Kanādu un vēlas padziļināti apgūt repertuāru. Mēģinājumus organizē Rīgas Lutera draudzes koris, tos vadīs Rīgas Lutera draudzes kora un Valsts nekustamo īpašumu kora diriģents Matīss Tučs, un katrā no tiem pievienosies arī kāds ar svētkiem saistīts īpašs ciemiņš.