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Ceturtdiena, 29. oktobris, 2026 07:55

Ģimenes detektīvfilma “Misija: atrast vecākus” ar filmas komandu ieradīsies Ogrē

OgreNet / Leta
Ģimenes detektīvfilma “Misija: atrast vecākus” ar filmas komandu ieradīsies Ogrē
Publicitātes foto: Forum Cinema
Ceturtdiena, 29. oktobris, 2026 07:55

Ģimenes detektīvfilma “Misija: atrast vecākus” ar filmas komandu ieradīsies Ogrē

OgreNet / Leta

15. novembrī plkst. 16 Ogres novada kultūras centrā notiks īpašs filmas “Misija: atrast vecākus” seanss, kurā piedalīsies filmas komandas pārstāvji. Starptautiski godalgotā ģimenes filma, kuras tapšanā iesaistījušies arī Latvijas kino profesionāļi, šovakar piedzīvo pirmizrādi Latvijā. “Misija: atrast vecākus” ir detektīvpiedzīvojums, kurā stāsts par ģimeni, draudzību un pieņemšanu savijas ar spēlfilmas un animācijas elementiem. Filmas centrā ir desmitgadīgā Alisa un viņas vecākais brālis Milans. Kad pēkšņi pazūd abu vecāki, talkā nāk vietējie puikas-detektīvi. Pavedieni aizved bērnus uz pilsētu, kur viņi atklāj noziegumu. Ogrē filmu varēs noskatīties īpašā seansā, tiekoties ar tās veidotājiem – lieliska iespēja ģimenēm kopā pavadīt sestdienas pēcpusdienu un uzzināt vairāk par to, kā tapa filma.

Godalgota filma ar Latvijas sirdi

Filma pirmizrādi piedzīvoja šī gada martā Starptautiskajā bērnu un jauniešu filmu festivālā “Buff” Malmē, Zviedrijā. Kopš tā laika tā izrādīta Norvēģijā, Čehijā, Indonēzijā, Dienvidkorejā, Vācijā, Šveicē, Nīderlandē un citviet, un tā ieguvusi septiņas starptautisku festivālu balvas.

“Misija: atrast vecākus” ir piecu valstu kopražojums un arī Latvijas filma. Tās Latvijas kopproducentes ir Antra Gaile un Līga Gaisa no studijas “Air Productions”. Filmas oriģinālmūziku radījusi latviešu komponiste Līva Blūma, kurai šī ir debija kino. Mūzika ierakstīta Latvijas Radio 1. studijā profesionālu mūziķu izpildījumā diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā, skaņu režisors – Varis Kurmiņš. Filmas grafikas dizainu veidojis Armands Leitis.

Iespēja arī skolām

Filma iekļauta kultūrizglītības programmā “Latvijas skolas soma”. No 29. oktobra filmas mājaslapā pieejami izglītojoši materiāli dažādām klašu grupām, kas palīdzēs skolotājiem pēc filmas pārrunāt ar skolēniem tajā skartās tēmas. Klašu seansiem var pieteikties kinoizrādīšanas vietās, “Kinopunktā” un projektā “Kino visiem un visur Latvijā”. Ogres novada skolas aicinātas izmantot šo iespēju.

Latvijas pirmizrāde notiks šovakar plkst. 19 kinoteātrī “Forum Cinemas”, un pirms tās plkst. 18 norisināsies spēle “Atrodi briljantu!”, kas jau notikusi astoņās Latvijas pilsētās. Pēc pirmizrādes īpašie seansi ar filmas komandu notiks visā Latvijā – no Aizkraukles un Kuldīgas līdz Daugavpilij, Liepājai, Talsiem, Siguldai, Cēsīm, Valmierai un Ventspilij, bet 15. novembrī filmas komanda viesosies Ogrē.

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