Pirmdiena, 11. maijs, 2026 11:16

Spēles, koncerti un aktivitātes - Ogrē ar plašu programmu svinēs ģimenes dienu

Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Ģimenes dienā Ogrē visas dienas garumā pašvaldība aicina piedzīvot kopīgus mirkļus, piedaloties dažādu iestāžu un uzņēmumu sarūpētajās radošajās darbnīcās, spēlēs, paraugdemonstrējumos, sporta notikumos, izstādēs, koncertos un citās aizraujošās aktivitātēs Ogres pilsētvidē.

Svētku noslēgumā Pilsētas skvērā svētku koncerts, kurā ģimenes dienas apmeklētājus ar koncertiem sveiks dziedātāja Aminata un NBS Jūras spēku orķestris.

Apmeklējums un dalība ģimenes dienas pasākumos ir bez maksas.

ĢIMENES DIENAS notikumu programma:

Ogres novada Kultūras centra Deju zāle, Brīvības iela 15

09.00–10.00 Iepazīsti un izmēģini meditāciju kopā ar ģimeni dzīvās mūzikas skaņās OVESELĪBA

Ogres Centrālā bibliotēka, Brīvības iela 35

10.00–16.00 Literārā fotoorientēšanās spēle "Mana raibā ģimene"

Pilsētas skvērs

10.30–11.00 Lielo masku skrējiens

11.00 Pirmsskolas izglītības iestāžu velobrauciens "Iebraucam vasarā" 

Ogres novada Kultūras centra laukums, Brīvības iela 15

11.00–15.00 Valsts policijas, Skautu un gaidu un Zemessardzes aktivitātes

11.30 Ceļojošā leļļu teātra "Maska" izrāde pirmsskolas vecuma bērniem "Draudzēsimies"

11.30–14.00 Droša braukšana ar velosipēdu sadarbībā ar CSDD, Ogres novada Sporta centra DipDap trasīte

Pie Zelta Liepas, Brīvības iela 18

11.00–15.00 Radošās darbnīcas "Prieks radīt un darīt kopā" 

Aktivitāte ģimenēm ar bērniem "Izzini Ogres novadu"

Pie Ogres Mūzikas un mākslas skolas, Brīvības iela 11

11.00–15.00 Mākslas pietura

Brīvības ielas gājēju posms, Brīvības iela 22 - Brīvības iela 32

10.00–15.00 "Tautas putnkopju skola 2026" - mājputnu izstāde ar izglītojošām un radošām aktivitātēm

11.00–15.00 Veloremonta stacija kopā ar "Velokurjers"

12.00–15.00 360 video spineris

Pasta kvartāls, Brīvības iela 38

11.00–15.00 Ogres novada Interešu izglītības iestādes "Radošā inženieru pietura" ģimenēm

Ogres Jauniešu māja, Brīvības iela 40

11.00–15.00 Aktivitātes jauniešiem un ģimenēm par drošību, galda spēles, fotobūda, lielie burbuļi u.c.

Tornis OGRE, Zvaigžņu iela 11

12.00–15.00 Ģimeņu sporta aktivitātes"Klinšu siena"

Neatkarības laukums, Brīvības iela 2

12.00–16.00 Ekspozīcija "Brīvības ceļš"

Ogres Vēstures un mākslas muzejs, Brīvības iela 36

12.00–16.00 Cepuru izgatavošanas meistardarbnīca un spēka vārdi ģimenei

Ārijas Skudras personālizstāde "Cepuru karaliene un viņas batikas" 

Izstāde "Starp divām okupācijām" 

Pilsētas skvēra skatuve, Brīvības ielas un Bērzu alejas krustojums

13.30 Koncerts "Ieskandinām vasaru" 

Piedalās: Ogres Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi

Ogres novada bērnu un jauniešu vokālie ansambļi

15.00 Dziedātāja Aminata

17.00 NBS Jūras spēku orķestris

Nepiemērotu laikapstākļu gadījumā pasākumu programmā iespējamas izmaiņas.

