Pasākuma laikā bērni kopīgi lasa, piedalās konkursos un viktorīnās, savukārt pieaugušie apmeklē Lasītāju klubu, izglītojas lekcijās un tiekas ar grāmatu autoriem. Dienas noslēgumā visi aicināti piedalīties radošā meistarklasē, kur kopīgi tiek izgatavotas noderīgas lietas. Līdz šim ir radīti Ziemassvētku eņģeļi, grāmatzīmes un muminu rotaļlietas, bet šajā reizē tiks gatavoti atstarotājus , kas būs vizuāli interesanti un īpaši noderīgi gada tumšajā laikā.
Šīs sestdienas galvenā tēma būs DROŠĪBA. Īpaši tiek aicināti Ikšķiles iedzīvotāji apmeklēt finanšu konsultanta Eduarda Paula Burgmaņa lekciju par finanšu drošību, kurā tiks runāts par to, kā atpazīt krāpniekus un neuzķerties uz viņu viltībām. Lekcijā tiks demonstrēti arī reāli telefonkrāpniecības ieraksti, kas palīdzēs labāk izprast krāpnieku metodes.
Pasākuma programma 10. janvārī:
11.00 – Lasītāju kluba jaunās sezonas atklāšana
12.30 – Lekcija par finanšu drošību ’Ieraugi krāpnieka slēpto nodomu’’ (E. P. Burgmanis)
12.30 – Bērnu literatūras nodaļā grāmatas “Drošāks es” kopīga lasīšana un viktorīna
13.30 – Atstarotāju meistarklase sadarbībā ar mākslas studiju “Rasas krāsas”
No 11.00 – adītāju tikšanās Lasītavā