Kur fotografējās ģimene, izlasot dzejoli par lāci un medu? Protams, pie viena no pilsētas senākajiem simboliem - lāča, kas priecējis mazus un lielus ogrēniešus daudzu desmitu gadu garumā. Jāpiezīmē gan, ka katras ģimenes bilde bija citādāka un ar savu īpašo odziņu. Kādai ģimenei līdzi bija arī pašiem savs plīša lācis, vēl citi pilsētas simbolu bija apskāvuši. Ģimeniskums un prieks strāvoja no katras bildes, ko saņēmām konkursa noslēguma vakarā.
Pasākumā piedalījās 15 ģimenes, un tas bija patiesi sarežģīts uzdevums - izskatīt visus foto un izlemt, kuras no ģimenēm vēlamies novērtēt īpašāk. Varam droši apgalvot - visi dalībnieku iesūtītie foto ļoti iepriecināja Ogres Centrālās bibliotēkas kolektīvu. Esam pateicīgi ikvienai ģimenei par piedalīšanos, vērību un arī mīlestību, ar kādu piedāvātais teksts ticis lasīts un iemūžināts fotouzņēmumos Ogres pilsētā, tāpēc ikviens dalībnieks saņems mazas piemiņas balvas no Ogres Centrālās bibliotēkas.
Taču īpaši vēlamies izcelt Mikitovu ģimeni, kas paši pirmie atsūtīja savas bildes, līdz ar to ieguvuši ātrākās ģimenes titulu.
Par radošākajiem vēlamies nosaukt Veižu ģimeni, kuru bildes izcēlās ar pavisam atšķirīgu teksta interpretāciju.
Jautrākie, mūsuprāt, ir Birznieku ģimene, kas fotosesijai bija īpaši gatavojušies un pat atraduši Ziemassvētku vecīti.
Rūpīgi izpētot bildes, secinājām, ka precīzākā šoreiz bija Zelčānu ģimene, savukārt par draudzīgāko dēvējam Zeltiņu ģimeni, kas pasākumā piedalījās īpaši kuplā skaitā.
Ogres Centrālās bibliotēkas specbalvu saņem Liepiņu ģimene, kas katrai bildei bija atraduši arī kādu īpašu citātu.
Par balvu saņemšanu sazināsimies ar katru ģimeni individuāli.
Paldies visām ģimenēm, kas piedalījās Ogres Centrālās bibliotēkas organizētajā pasākumā.
Ticam, ka šī bija iespēja gan jauki un saturīgi pavadīt laiku visiem kopā, gan iepazīt Ogres ielas un interesantākās vietas, kā arī, protams, lasīt un domāt par izlasīto.