Ja runājam par tālmācību, tad pieaugums tās izvēlē ir vērā ņemams - 2016. gadā Latvijā tālmācībā mācījās ap 3300 skolēnu, bet šajā mācību gadā jau vairāk nekā 12 000. Lai gan Izglītības un zinātnes ministrija tālmācību līdz 6. klasei grib ierobežot, Latvijā visaptverošu pētījumu par to, kāpēc vecāki saviem bērniem labprātāk izvēlas šādu izglītības formu, nemaz nav - ar šādu secinājumu klajā nāca LTV raidījuma "Aizliegtais paņēmiens" žurnālisti.
Jābilst, ka Ģimeņu skolu apvienība, izmantojot savus kanālus un resursus, jau 2025. gada martā veikusi izvērtējuma pētījumu par tālmācību un mājmācību. Pētījuma rezultāti pieejami - šeit.
Arī šogad ir atvērta jauna aptauja, lai aktualizētu izvēles motivācijas un noskaidrotu socializācijas līmeni un iesaisti interešu izglītībā. Apvienība ir veikusi savu pētījumu, un labprāt dalās jau pirmajos secinājumos.
B.Stikute norāda, ka līdz šim apkopotajās atbildēs jau skaidri iezīmējas galvenie iemesli, kāpēc vecāki ir izvēlējušies šādu izglītības formu.
Dominē sistēmiskas kvalitātes problēmas – 67,2% respondentu min izglītības kvalitāti (individuālas pieejas trūkums, pedagogu darbs, mācību forma). Tas ir galvenais strukturālais faktors. Kā otrais izvirzās - pozitīva motivācija – 56,2% uzsver talantu un personības attīstību, kas nozīmē, ka izvēle nav tikai reakcija uz problēmām, bet arī apzināta pedagoģiska stratēģija.
Gandrīz puse (47,5%) norāda uz negatīvu pieredzi skolā, kas kombinācijā ar kvalitātes kritiku veido būtisku neapmierinātības fonu.
Tālāk seko vērtību/reliģiskā audzināšana (35,4%) un veselības aspekti (39,7%), kas ir nozīmīgi, bet sekundāri pret kvalitātes jautājumu.
B.Stikute min, ka atsevišķi analizēti iemesli ģimenēm, kur bērni šai izglītības formā ir PĒC pieredzes KLĀTIENES SKOLĀ (349 respondenti). "Šeit dominē negatīvā pieredze skolā (65,0%) un izglītības kvalitātes kritika (62,2%). Izvēle pārsvarā ir reakcija uz problēmām – sistēmiskām vai individuālām. Savukārt pārējām ģimenēm (261 respondenti) dominē attīstības motivācija – talantu/personības attīstība (75,1%) un izglītības kvalitātes apsvērumi (73,9%), bet problēmsituācijas skolā minētas ievērojami retāk (24,1%). Šajā grupā izvēle vairāk ir stratēģiska un vērtībās balstīta."
Aptauja ir vēl atvērta un tajā tiek aicinātas piedalīties ģimenes, kurām ir pieredze tālmācības vai mājmācības izglītības pieredze. Aptaujas anketa - šeit.