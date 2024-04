Ģimnāzijas ēkai – augstākais novērtējums

Konkursu organizē biedrība «Building Design and Construction Council», un balvu pasniegšana notika šā gada 7. martā kultūras pilī «Ziemeļblāzma». No 145 saņemtajiem pieteikumiem 10 nominācijās sveikti pirmo trīs vietu ieguvēj, bet trīs veiksmīgākie objekti izvirzīti «Grand Prix» saņemšanai: Ķekavas apvedceļa būve, Rīgas pils Konventa pārbūve un restaurācija un Ogres Valsts ģimnāzijas skola un sporta ēka. Ģimnāzijas projekta pasūtītājs ir Ogres novada dome, projektētājs – «NAMS», būvnieks «PS MMG», bet būvuzraudzību nodrošināja «Akorda & Firma L4». Latvijas Būvniecības Gada balvas organizatoru pārstāve Gunita Jansone uzsver, ka Ogres novadā pretēji valsts negatīvajai pozīcijai, kas ietver skolu likvidāciju, ir tapusi jauna skolas ēka, kas pievilinājusi skolēnus un skolotājus ne vien no novada, bet arī Rīgas. Ogres Valsts ģimnāzijas ēka šobrīd ir viena no modernākajām Baltijā, piedāvājot plašu programmu klāstu. Balvu ģimnāzijas pārstāvjiem pasniedza ogrēnietis, eksprezidents Raimonds Vējonis. Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis pauda gandarījumu par augsto novērtējumu: «Uzceļot šo ēku – Ogres Valsts ģimnāziju –, mēs radījām vidi, kurā grib mācīties jaunieši un grib mācīt skolotāji. Mēs ieguldījām svarīgākajā – mūsu bērnu attīstībā.» Godalga saņemta arī starptautiskajā konkursā «Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2023».

«Būvniecības gada balvai» Ogres novadā bija pieteikts vēl viens projekts – viesu māja «Suntažu stacija», kur kādreizējās Suntažu dzelzceļa stacijas ēka pārbūvēta par mūsdienīgu viesu māju. Pasūtītājs: «SUNTAŽU STACIJA», projekts: Iļja Miļgroms, būvnieks un būvuzraudzība «IKA Construction», bet šī ēka balvu tomēr neieguva, jo konkurence bija gana liela.