SAJŪTI PURVĪTI dalībnieki varēs iejusties Latviešu gleznotāja Vilhelma Purvīša mākslas pasaulē, gūt jaunas prasmes un gleznot, kā reiz to darījis pats meistars.
Darbnīcās izvēlēsimies Vilhelma Purvīša gleznas reprodukciju, strādāsim ar akrila krāsām un apgleznosim audeklu meistares pavadībā. Plānotais darbnīcas ilgums - līdz 2 stundām. Vecuma ierobežojums 13+. Gleznošanas pieredze nav nepieciešama un darbu radīšanai nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti.
Pēc 11. septembra dalībnieki savus darbus varēs saņemt savā īpašumā. Katrs dalībnieks par gleznas saņemšanas laiku un vietu tiks informēts individuāli.
Biļetes uz gleznošanas darbnīcām SAJŪTI PURVĪTI var iegādāties visās Biļešu paradīzes kasēs un internetā šeit:
Darbnīcas dalības maksa 7 EUR. Dalībnieku skaits katrā darbnīcā ierobežots.
Par citiem mākslinieka Vilhelma Purvīša 150 jubilejai veltītiem notikumiem Ogres novadā var uzzināt, lietojot tēmturi #SATIECPURVITI un Facebook lapā SATIEC PURVĪTI.
Pasākuma tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.