Jaunajā grāmatā apkopota vērtīga informācija par saimniecisko dzīvi, izcilām personībām un viņu devumu, par Goda Lielvārdiešiem, par zīmīgiem notikumiem gadsimtu mijā izglītības, kultūras un sociālajā jomā.
Grāmata ir dāvana Lielvārdei un lielvārdiešiem 820 gadu jubilejā un, tā kā grāmatas ietvaros aptverts periods no 1990.-2020.gadam un 1990.gads ir Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas gads, grāmata ir dāvana arī Latvijas neatkarības atjaunošanas svētkos. Daudz laimes Lielvārde! Daudz laimes Latvija!