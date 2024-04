Grāmatas “Menģele. “Stiebriņi”. Trīs Dimensijas.” Atvēršanas svētki

Ar trīs dimensijām ir domāti trīs mākslas veidi, kas iezīmē Meņģeles pagastu 21.gadsimta divdesmitajos gados, vienlaicīgi iemūžinot šajā laikā te dzīvojošos talantīgos cilvēkus, kas savu darbu realizēšanai iedvesmu guvuši no sava pagasta skaistās dabas, notikumiem un vēstures radot literārus darbus, gleznojot un veidojot mālu. Pasākumā būs iespēja vērot gleznu un māla darbu izstādi, kā arī noklausīties autorlasījumus un noskatīties pašu uzrakstīto skeču izspēli. Būs iespēja noskatīties arī filmas "Meņģele. "Stiebriņi". Trīs dimensijas." pirmizrādi.



Latvijas lauki. Ar ko tie saistās? Kādas ir pirmās asociācijas, kad domājam par laukiem, lauku dzīvi? Droši vien nekļūdīšos, ja teikšu – milzīgas labības druvas, kartupeļu tīrumi bez gala un malas, govju un aitu ganāmpulki ar elektriskajiem ganiem iežogotās pļavās, zemas konstrukcijas cūku fermas, siena ruļļi, putekļaini ceļi un… noguruši cilvēki. Jā, cilvēki arī tur ir. Tiesa, ka bieži viņi ir noguruši. Bet retais pamana, ka šie lauku ļaudis nemaz tik viegli nogurumam neļauj ņemt virsroku. Retajam ienāk prātā, ka zemniekiem, pagastu mazajiem uzņēmējiem, vietējo veikalu pārdevējiem, vietējās pagasta pārvaldes darbiniekiem un citiem cilvēkiem, kas nolēmuši savu dzīvi vadīt mazā Latvijas nostūrī, ikdienas darbus darot, prātā rosās domas, dzimst idejas, plaukst sapņi. Šīs domas, idejas un sapņi mēdz būt klusi, parasti tā arī katrā pašā paturēti. Taču gandrīz vienmēr šajās klusajās dvēseles izpausmēs slēpjas talants. Katram citāds, un nav nekādas nozīmes, kur cilvēks dzīvo un ar ko nodarbojas. Katra talants dzīvo sirdī, gēnos. Talants mājo domās, kņudina kaut kur dziļi iekšā, nedod mieru, prasās būt attīstīts un pielietots. Ir labi, ja līdzās ikdienas darbiem un rūpēm dažkārt var pavērt neredzamu logu un izlaist pa to ara savu talantu, lai tas var izpausties.



Mums ir izdevies apkopot maza Ogres novada pagasta – Meņģeles iedzīvotāju ar sirdi un dvēseli radītie darbi trijos mākslas veidos: gleznošanā, vārda mākslā( rakstniecībā) un māla priekšmetu veidošanā( keramikā). Cik dažādi ir lasāmie un apskatāmie darbi, tik dažādi ir arī to autori. Plecu pie pleca rakstīja, viļāja un virpināja pirkstos mālu, pie molbertiem gleznoja dažādu vecumu skolēni un dažādus amatus pildoši pieaugušie. Tajos brīžos nebija svarīgi, kas viņi ir sava ikdienā. Svarīgi bija likt lietā katra talantu.



Rezultātā ir radīta šī grāmata, ko esam nosaukuši “MEŅĢELE.”STIEBRIŅI”. TRĪS DIMENSIJAS.” Ar trīs dimensijām ir domāti trīs mākslas veidi, kas iezīmē Meņģeles pagastu 21.gadsimta divdesmitajos gados, vienlaicīgi iemūžinot šajā laikā te dzīvojošos talantīgos cilvēkus. Viņu vārdi un vecums vai nodarbošanās minēti pie katra darba.



“Stiebriņi” ir Meņģelē esoša apmēram simts gadus veca māja, kuras iedzīvotāju un viņu senču dzīves stāsti ir gana iedvesmojoši, lai rosinātu iztēli. Šī māja un ar to saistīto cilvēku biogrāfiju klausīšanās, šobrīd tur esošā keramikas darbnīca un ceplis kalpoja par iedvesmas avotu gan rakstītājiem, gan gleznotājiem, gan māla darbu veidotājiem.

Grāmata vienlaicīgi ir unikāla liecība par Meņģeles pagastu 21. gadsimtā. Daudzos stāstos un tēlojumos ir veltīti mīļi vārdi šim pagastam, jo tā lielākajai daļai autoru ir dzimtā vieta. Ir stāsti, kuros tiek runāts par vēsturiskiem notikumiem Meņģelē pagājušajos gadsimtos. Daži autori prasmīgi savijuši emocionālu stāstījumu par “Stiebriņu“ māju un tās ļaudīm ar Meņģeles pagasta aprakstu. Grāmata ir vēstījums ne tikai par talantiem, kuri dzīvo tālu no lielpilsētām, netiek aicināti piedalīties prestižos pasākumos, tādejādi palikdami nezināmi lielajai pasaulei, bet tas ir arī stāsts par Meņģeli - brīnišķīgu vietu, kurai cauri tek Ogres upe, kurā ir neliels ezeriņš, spodra apkārtne un kluss lauku daiļums.



