Līdz ar pakomāta ieviešanu Ogres Centrālajā bibliotēkā (OCB), pilnveidota grāmatu pasūtīšana tiešsaistē, kā arī pašapkalpošanās iekārtu pakalpojumu funkcionalitāte. Pašapkalpošanās iekārtās turpmāk lietotāji paši var izsniegt ne tikai grāmatas no brīvpieejas krājuma, bet arī iepriekš rezervētas un pasūtītas grāmatas.
Grāmatu pakomātu pieejamība kā jauns pakalpojums Latvijas bibliotēkās iedzīvotājiem ir ļoti nozīmīga saistībā ar Covid-19 izraisīto epidemioloģisko situāciju un stingrajiem ierobežojumiem pandēmijas, bet jo īpaši “mājsēdes” laikā, kas noteikta no š.g. 21.oktobra līdz 15.novembrim. Ņemot vērā grāmatu apmaiņas pakalpojumu nozīmi, piemēram, veiksmīga mācību procesa nodrošināšanai; kā arī lasīšanu kā drošu, vērtīgu un emocionāli būtisku kultūras pieredzi, valdība 2.novembrī ir precizējusi lēmumu (precizējums Ministru kabineta rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” punktā 5.49.12.), dodot iespēju bibliotēkām organizēt grāmatu apmaiņu lasītājiem bezkontakta veidā, t.sk., grāmatu saņemšanai izmantojot pakomātus.
Ogres Centrālās bibliotēkas direktore Jautrīte Mežjāne atzīst, ka bibliotēkas lasītāju atsaucība un interese par pakomāta pakalpojumu ļauj domāt, ka iespēja grāmatas saņemt attālināti savu aktualitāti nezaudēs arī pēc stingro ierobežojumu atcelšanas. Laikā no 27.oktobra, kad grāmatu pakomāts testa režīmā sāka darboties Ogres Centrālajā bibliotēkā, līdz 9.novembrim ar jaunās tehnoloģijas palīdzību lasītājiem ir izdotas kopumā 255 grāmatas, un izdoto grāmatu skaits arvien turpina pieaugt.
Šobrīd pakomāta pakalpojums darbojas testa režīmā un pieejams tikai bibliotēkas darba laikā, taču drīzumā paredzēts, ka lasītāji grāmatas no pakomāta varēs izņemt visu diennakti un arī brīvdienās.
Informāciju sagatavoja Aija Bremšmite, Ogres Centrālā Bibliotēkas galvenā bibliotekāre