Lielkoncerts “PŪRALĀDE” ir kļuvis par gaidītu notikumu ne tikai Ikšķiles iedzīvotājiem, bet Latvijas dejotāju saimei kopumā. Tas ir brīdis, kad tradīciju pūrs tiek vērts vaļā, rādot gan zelta fonda dejas, gan jaunu horeogrāfiju rakstus, ko izpilda dažādu paaudžu dejotāji – no pašiem mazākajiem bērnu deju kolektīviem līdz pieredzējušiem jauniešu sastāviem.
Koncerta idejas autore un virsvadītāja ir Ikšķiles tautas nama BDK “Spolītes” un JDK “Spole” mākslinieciskā vadītāja Gundega Spūle kopā ar repetitori Inetu Vecrinku un koncertmeistaru Guntaru Kalnciemu.No svētkiem uz svētkiem: jubilāru spars
Šis pavasaris daudziem dalībniekiem ir īpaši emocionāls. Pavisam nesen ar grandiozu un sirsnīgu koncertu “Mūsu stāsti” Ogres Kultūras centrā savu 15 gadu jubileju atzīmēja BDK “Spolītes” un JDK “Spole”. Jubilejas svinību pacēlums būs jūtams arī “Pūralādes” rakstos, aizraujot gan pārējos dalībniekus, gan skatītājus.
Šogad Ikšķiles estrādē dejos kupls kolektīvu skaits, pārstāvot gan mājiniekus, gan viesus no tuvākām un tālākām pilsētām:
- Rīga: BDK “Teiksmiņa”
- Salaspils: BDK “Sienāzītis” un JDK “Austriņš”
- Priekuļi: BDK “Tūgadiņš”
- Madliena: BDK “Lienīte”
- Smiltene: BDK “Buciņi”
- Tīnūži: BDK “Upīte” un JDK “Straujupe”
- Ikšķile: BDK “Spolītes” un JDK “Spole”
Interesenti ir aicināti, lai kopīgi piedzīvotu latviešu dejas svētkus Ikšķilē!
Informāciju sagatavoja Ikšķiles Tautas nams.