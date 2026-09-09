Groziņu vakars ar kumelīšu tēju. Arī Ikšķilē godinās rakstnieci Noru Ikstenu

Muzejā norāda, ka sešu dienu programma veidota kā ceļš cauri dažādām Ikstenas radošās un cilvēciskās pasaules šķautnēm. Tās laikā tiks atvērtas grāmatas, lasīta viņas proza, notiks koncerti un kino seansi, sarunas pie viena galda un tikšanās ar cilvēkiem, ar kuriem rakstnieci saistījušas radošas un personiskas attiecības.
Tāpat tiks izsludināta Ikstenas stipendija, savukārt viņas dzimšanas dienā, 15. oktobrī, dienas garumā ekspozīcijā "Prokrastinācija un radīšana" rakstnieces pašas lasījumā skanēs esejas, kuras viņa veltījusi ekspozīcijas personībām - latviešu literātiem un mūziķiem.
Paredzēts, ka ekspozīcijas "Prokrastinācija un radīšana" mansardā 12. oktobrī plkst. 15 notiks nedēļas programmai veltīta masu mediju pēcpusdiena, kuras laikā tiks izsludināta arī Ikstenas stipendija. Savukārt plkst. 18 turpat notiks rakstnieces prozas un mūzikas pasaules vakars un grāmatas "Bezgalības" atklāšana kopā ar Daci Sparāni, Baibu Broku un Gundaru Āboliņu. Dīdžejs būs Sigvards Kļava.
Ekspozīcijas mansardā 13. oktobrī plkst. 16 filmu programmā "Rakstnieks tuvplānā" būs skatāms Ikstenas portretējums, kurā viņu intervē Guntis Berelis. Varēs noskatīties arī Bereļa portretējumu, kurā intervētāja ir Ikstena. Ievadvārdus teiks režisore Ināra Kolmane. Plānots, ka plkst. 18.30 programma turpināsies ar filmu "Mātes piens", kas veidota pēc Ikstenas romāna motīviem. Pirms seansa gaidāma tikšanās ar Kolmani un filmas radošo komandu.
Ekspozīcijas "Prokrastinācija un radīšana" kafejnīcas telpās 14. oktobrī plkst. 18 notiks sarunu vakars stāstu un garšu pasaulē. Receptes no Ikstenas grāmatas "Dzīvespriecīgais vakarēdiens" gatavos Leonarda Ķestere, un pie viena galda satiksies Noras draugi, domubiedri un kolēģi.
Ekspozīcijā 15. oktobrī no plkst. 12 Ikstenas pašas lasījumā skanēs viņas latviešu literātiem un mūziķiem radītās esejas, bet plkst. 18 ekspozīcijas mansardā notiks rakstnieces eseju grāmatas "Zelta graudu sijāšana" atvēršana un Raimonda Tigula veltījuma koncerts. Piedalīsies Tiguls, Mārtiņš Klišāns, Luiss Uplejs, Nora Anna, Fridrihs Geidmanis, Elfrīda Geidmane un jauniešu kamerkora "sann" dalībnieki.
Ekspozīcijā 16. oktobrī plkst. 18 notiks "Noras mājai" veltīta Aurēlijas Šimkus un Noras Kalniņas koncertprogramma "Ūdens mirdzēšana". Scenārija autore ir Iveta Šimkus. Savukārt 17. oktobrī Ikšķiles pilsētas bibliotēkā tiks atklāta Ikstenas lasītava. Godinot rakstnieces devumu latviešu literatūrā un atzīmējot faktu, ka lielāko daļu sava mūža viņa ir aizvadījusi tieši Ikšķilē, bibliotēkā tapusi īpaša telpa, kas veltīta mūsdienu latviešu autorei.
Jaunā lasītava būs darba un mācību vieta apmeklētājiem, kā arī telpa ar citādāku noskaņu. Par Ikstenas klātbūtni tajā vēstīs kopā ar ģimeni un mākslinieci Annu Heinrihsoni izvēlēti akcenti - rakstnieces iecienītie telpaugi, personīgās sīklietas un atmiņu priekšmeti. Lasītavas lielākais lepnums būs krājums, autores starptautiski novērtētā romāna "Mātes piens" tulkojumi vairāk nekā 30 pasaules valodās. Šis grāmatu krājums bibliotēkai kļuvis pieejams, pateicoties izdevniecības "Dienas Grāmata" atbalstam.
Ikšķilē, Daugavas prospektā 2, no plkst. 14 notiks groziņu vakars ar kumelīšu tēju. Pasākumu vadīs Liega Piešiņa. Piedalīsies Andra Konste, Kristiāna Dimitere, Ina Baroniņa, "Noras mājas" studenti, Kristīne Šneidere, Žaneta Raica, Līna Meļņika, Maima Grīnberga, Nora Anna un Katrīna Vasiļevska.