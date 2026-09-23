Grupa “Līvi” dosies jubilejas tūrē! Koncerti būs Ogrē, Ulbrokā, Siguldā un Rīgā

Jubilejas tūres ietvaros grupa 14. novembrī plkst.16 un 19 koncertēs VEF Kultūras pilī, 4. decembrī plkst.19 viesosies Kultūras centrā “Siguldas devons” un 9.decembrī plkst. 19 – Kultūras centrā “Ulbrokas pērle”. Koncertos skanēs gan grupas ikoniskākās dziesmas, kuras ierakstītas Latvijas rokmūzikas zelta fondā, gan jaunāki skaņdarbi, gan dziesmas, kuras koncertos varbūt bijušas dzirdamas retāk.
Kā uzsver koncertu rīkotāji, grupa “Līvi” nav tikai lapaspuse latviešu rokmūzikas vēsturē, tas ir stāsts par spītu, aizliegumiem sāpīgiem zaudējumiem un slavas virsotnēm, un, pateicoties viņiem Liepāja sevi var dēvēt par Latvijas roka galvaspilsētu.
Grupas līderis Ainars Virga, kurš “Līviem” veltījis sava mūža 40 gadus, pauž: “Manuprāt, noslēpums tik ilgai grupas eksistencei ir vienkāršs un nepārprotams – ir svarīgi mīlēt to, ko tu dari. Un jādomā par to, ka mums vēl viss priekšā!”
Savukārt grupas solists Jānis Buķelis piebilst: “Dziedāt hitus, kuri uzskatāmi gandrīz vai tautas himnu, ir milzīgu atbildība. Un patiesībā jau visas dziesmas ir foršas, un katrā no tām ir kāds īpašs vēstījums.”
Grupas “Līvi” jubilejas koncerti notiks:
4.oktobrī plkst.18 Ogres Kultūras centrā
14.novembrī plkst.16 un 19 Rīgā, VEF Kultūras pilī
4.decembrī plkst.19 Kultūras centrā “Siguldas devons”
9.decembrī plkst.19 Kultūras centrā “Ulbrokas pērle”
Biļetes uz koncertiem var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā https://www.bilesuparadize.lv/lv/performance/38176