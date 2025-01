Grupas “Turaidas Roze” 40. gadu jubilejas koncertu tūre: atklāšanas koncerts Ogres novada Kultūras centrā

“Komponista Imanta Kalniņa dziesmas, lai arī nav pašas vieglākās un vienkāršākās, vieno paaudzes; tās dzied un klausās gan lieli, gan mazi. Tāpēc pavasarī visus aicinām uz kopīgu svinēšanu, jo atkal klāt ir svētku diena, kad varam uzdziedāt kopā! Šķiet, katram ir sava dungojamā Imanta Kalniņa dziesmiņa, kura mainās atkarībā no noskaņojuma, kad ar dziesmas vārdiem ir pateikts tik tieši un precīzi…” saka mūziķi, piebilstot – šie jubilejas koncerti būs ļoti īpaši, jo tajos uz skatuves grupai pievienosies pūtēju orķestris “Horizonts”, kuram speciāli tiek aranžētas dziesmas, ļaujot tām iegūt īpašu, līdz šim nedzirdētu skanējumu.

“Mēs pirms desmit gadiem esam koncertējuši kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri, taču ar pūtēju orķestri, kurā muzicē vairāk nekā 40 mūziķu, sadarbosimies pirmoreiz. Ideja par šādu sadarbību man radās, pagājušā gada Dziesmu un deju svētku skatoties ļoti skaisto apvienoto pūtēju orķestru koncertu, kas notika Andrejsalā – it sevišķi brīdī, kad viņi atskaņoja Imanta Kalniņa mūziku no filmas “Pūt, vējiņi!”. Uzrunāju koncerta diriģentu Tomasu Kokamegi, un vienojāmies, ka taps jauna “Turaidas Rozes” koncertprogramma sadarbībā ar pūtēju orķestri “Horizonts”. Tas būs kaut kas nebijis un ļoti interesants! Jubilejas koncertos jaunās aranžijās noteikti skanēs dziesmas “Ai, māsa Lietuva!”, “Kas jūs esat?”, “Nelaid, māte, bērnus mežā”, “Vējš un liepa” un citas Imanta Kalniņa skaistākās dziesmas. Programmā iekļauti arī kādi mazāk dzirdēti skaņdarbi, kuri daudziem būs atklājums,” gaidāmos koncertus ieskicē Olga Rajecka, piebilstot – katrā pilsētā koncertus kuplinās vietējie pūtēju orķestri. “Tas būs ļoti jaudīgi un iespaidīgi, un, manuprāt, Imants Kalniņš to ir pelnījis – lai viņu sadzird tālu, tālu!”

Grupas solists Uģis Roze atzīst: “Tā kā sen nav bijuši koncerti plašākai publikai, mūsu jubilejas tūre būs iespēja iepriecināt “Turaidas Rozes” klausītājus! Koncertos būs pārsteigumi – gan pavadošajā sastāvā, gan citādi, tā ka būs interesanti visiem.”

Savukārt grupas ģitārists Aivars Gudrais ar interesi gaidot mirkli, kā viss skanēs kopā ar pūtēju orķestri. “Savulaik esam spēlējuši kopā ar simfonisko orķestri, taču sadarbība ar pūtēju orķestri būs nebijis gadījums, jo neesmu dzirdējis, ka viņi spēlētu Imanta Kalniņa mūziku,” viņš smej un piebilst, ka koncertos priecāsies redzēt visus klausītājus, kuri “Turaidas Rozes” koncertus apmeklēja astoņdesmitajos gados, turklāt – kopā ar bērniem un mazbērniem. “Tāpat sen neesam koncertos tikušies ar Uģi un Olgu, tāpēc šī būs tāda priecīga tikšanās uz skatuves. Un vēl es gaidu, kai ImKa varbūt uzrakstīs kādu jaunu dziesmu par godu «Turaidas Rozes» jubilejai…”

Koncertos piedalīsies instrumentālā grupa Jāņa Miltiņa (taustiņi) vadībā: Jānis Rubiks (baģitāra), Aivars Gudrais (ģitāra), Armands Mediņš (sitaminstrumenti).

Atgādināsim, ka grupa “Turaidas roze” dibināta 1985.gadā, un par tās izteiksmīgāko muzikālo vizītkarti kļuva komponists Imants Kalniņš, kā arī solisti Olga Rajecka un Uģis Roze, kļūstot par latviešu estrādes mūzikas pagājušā gadsimta 80.gadu neaizstājamu vērtību.

Grupas “Turaidas Roze” jubilejas koncerti notiks:

5.februārī plkst.19 Ogres novada Kultūras centrā

15.februārī plkst.19 Koncertzālē “Cēsis”

22.februārī plkst.18 Latgales vēstniecībā GORS

7.martā plkst.19 Valmieras Kultūras centrā

8.martā plkst.16 Ventspils teātra namā “Jūras vārti”

21.martā plkst.19 VEF Kultūras pilī

Biļetes uz koncertiem var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.