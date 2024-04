Hakatonā biznesa ideju izstrādē uzvar jaunieši no Ogres un Jēkabpils

ŠajāhHakatona virzienā par ilgtspējīgu un orģinālu ideju kategorijā 2.vietu ieguva komanda “App Ēd” un 3.vietu žūrija piešķīra Rīgas valsts 3. ģimnāzijas audzēkņu komandai “Herb gum”.

Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne Evija Kļave: „Hakatons ir lieliska platforma skolēniem un studentiem, kur izmēģināt savus pirmos spēkus biznesa idejas radīšanā un argumentēšanā, apjaust komandas kopīgo darbu, lai sasniegtu mērķi. Tāpat tā ir laba iespēja saņemt nozares profesionāļu un uzņēmēju tūlītēju komentāru un ieteikumus savas biznesa ieceres uzlabošanā un īstenošanā. Hakatonā jaunieši kļūst par savu nākotnes biznesa ideju arhitektiem.”

Hakatona “To be” ietvaros biznesa idejas vai problēmas risinājumi tiek skatīti caur ilgtspējas un “zaļās domāšanas” skatupunktu. Kopumā biznesa ideju hakatonā piedalījās 25 vidusskolēnu un studentu komandas no visas Latvijas, kuras 24 stundu laikā radīja ilgtspējīgu biznesa ideju vai risinājumus ar ilgtspēju saistītām problēmsituācijām. Paveiktais bija jāprezentē hakatona ekspertu žūrijai.

Pēc žūrijas vērtējuma 3.vietu par risinājumu ar ilgtspēju saistītām problēmām saņēma Rīgas Tehniskā universitāte inženierzinātņu studentu komanda “IGortusiņš”, 2.vietu ieguva komanda no Ventspils tehnikuma - “Eco Šmeko”, bet godpilno 1.vietu un galveno naudas balvu saņēma Biznesa augstskolas Turība komanda “KS”. Savukārt Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas audzēkņu komanda “MAL” saņēma specbalvu no AS “Latvijas Valsts meži”.

Hakatona ietvaros dalībniekus motivēja un radošas idejas realizēt mudināja arī izaugsmes koučs, radošuma un dizaina domāšana mācību trenere Viktorija Buraka. Tāpat visa hakatona laikā jaunieši varēja izmantot dažādu nozaru mentoru konsultācijas savas biznesa idejas izstrādāšanā vai problēmsituācijas risināšanā.

Biznesa ideju hakatonu rīkoja Biznesa augstskolas Turība un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts. Kopējais balvu fonds bija 4400 eiro apmērā (pirms nodokļu nomaksas), kuru nodrošināja biznesa ideju hakatona lieldraugi – transporta un loģistikas uzņēmums „Miandum” un poligrāfijas grupa „Mūkusala”. Hakatona norisi atbalstīja arī 2023. gada Latvijas zaļākais zīmols – AS “Latvijas valsts meži”. Balvu fonda tika novirzīts divos virzienos: par ilgtspējīgu biznesa ideju un par risinājumu ar ilgtspējību saistītām problēmsituācijām, katrai pa 2200 eiro, piešķirot 1.- 3. vietu ieguvējiem naudas balvas: 1. vietai – 1000 eiro, 2. vietai - 700 eiro, 3. vietai – 500 eiro.

Komandu veikumu vērtēja seši žūrijas locekļi – Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta valdes locekle Dace Helmane, SIA “Miandum” izpilddirektors Gundars Plūme, AS “Latvijas Valsts meži” vecākais meža eksperts Indulis Brauners, poligrāfijas grupas „Mūkusala” biroja vadītāja Inga Gūtmane, Biznesa augstskolas Turība Komercdarbības katedras vadītāja Rosita Zvirgzdiņa un Turības attīstības direktore Vineta Vītoliņa.