Viens no pirmajiem un būtiskākajiem uzdevumiem ir 2026. gada budžeta sagatavošana. Budžeta ieņēmumu daļa šogad plānota lielāka, taču vairāk būs arī izdevumu. Budžeta sagatavošana un apstiprināšana vienmēr ir atbildīgs process, kurā jāspēj sabalansēt vajadzības ar reālajām iespējām, vienlaikus nodrošinot finansējumu iedzīvotājiem svarīgākajām jomām. Budžets ir galvenais instruments, ar kura palīdzību iespējams īstenot iecerētos projektus un attīstības plānus.
Viena no prioritātēm – izglītība
Izglītība arī 2026. gadā būs viena no Ogres novada svarīgākajām prioritātēm. Būtiska budžeta daļa tiek un tiks virzīta izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai un vides labiekārtošanai, lai bērniem un jauniešiem būtu droša, mūsdienīga un motivējoša mācību vide. Šādi ieguldījumi jau šobrīd tiek veikti Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā, Ķeguma un Suntažu pamatskolā. Finansējums paredzēts arī Ikšķiles vidusskolas piebūves projektēšanai.
Plānota arī Madlienas vidusskolas pārbūves projektēšana, kā arī investīciju izvērtēšana lauku skolās, lai saglabātu izglītības iespējas katrā pagastā.
Ogrē plānots uzsākt arī pirmsskolas izglītības iestādes «Bitīte» būvniecību un pabeigt futbola laukuma izbūvi.
Palielinās bērna piedzimšanas pabalstu
Šogad paredzēts finansējuma pieaugums sociālo pakalpojumu jomā. Pašvaldībā plānots lemt par bērnu piedzimšanas pabalsta palielināšanu. Kādā apjomā, to lems pašvaldības deputāti, apstiprinot šā gada budžetu.
Lielvārdes kultūrvēsturiskais mantojums
Kā prioritārs Eiropas Savienības projekts izvirzīts Lielvārdes parks, kur paredzēts izbūvēt veloceliņu, gājēju celiņu un labiekārtot stāvvietu. Projekta ietvaros paredzēta arī publisko tualešu izbūve pie Andreja Pumpura muzeja, pilsdrupu izgaismošana un taciņu sakārtošana.
Nākotnē svarīgs solis būs arī Lielvārdes bibliotēkas projektēšana, kas būs vērā ņemams ieguldījums izglītībā, kultūrā un kopienas dzīvē.
Turpinās reorganizēt kapitālsabiedrības
Šogad turpināsies kapitālsabiedrību reorganizācija. Tas ir sarežģīts un ne vienmēr sabiedrībai uzreiz redzams process, taču tā mērķis ir skaidrs – sakārtot pārvaldību, uzlabot efektivitāti un nodrošināt, lai pašvaldības uzņēmumi strādātu iedzīvotāju interesēs vēl kvalitatīvāk.
Atbalstīs uzņēmējdarbību
Vienlaikus paredzēts stiprināt atbalstu uzņēmējdarbībai. Plānots veidot grantu programmas sociālajiem uzņēmējiem, kā arī palielināt atbalstu citiem uzņēmējiem. Uzņēmējdarbības atbalstam tiks turpināta Akmeņu ielas rekonstrukcija. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu.
Satiksme, ielas un stāvlaukumi
Arī šogad, līdzīgi kā jau vairākus gadus iepriekš, uzmanība tiks pievērsta infrastruktūrai. Plānots izveidot papildus «Park&ride» stāvlaukumus Ogrē otrpus dzelzceļam, Ikšķilē, Ciemupē un Ķegumā.
Katrā pagastā turpināsies rotaļlaukumu izbūves programma.
Ielu pārbūves darbi paredzēti gan pagastos, gan pilsētās – Ķegumā plānota Lāčplēša ielas pārbūve, bet Ikšķilē Murukroga ielas asfaltēšana.
Savukārt Ogrē turpināsies Kartonfabrikas rajona ielu sakārtošanas programma – šogad plānots pārbūvēt Lēdmanes ielu un projektēt Mežmalas ielu.
Teritorijas plānojums un līdzdalība
Šogad turpināsies darbs pie Ogres novada teritorijas plānojuma. Pirmā redakcija jau ir izstrādāta, taču pašvaldība ir gatava uzklausīt iedzīvotāju, iedzīvotāju padomju un nevalstisko organizāciju priekšlikumus.
Pašvaldība apzināti izvēlējusies demokrātisku pieeju, dodot iespēju sabiedrībai aktīvi iesaistīties plānojuma pilnveidošanā, paralēli turpinot arī nepieciešamos analītiskos un zinātniskos pētījumus.
Šogad Ogres novadā plānots sākt īstenot arī deviņus apstiprinātos iedzīvotāju līdzdalības budžeta projektus.
Savukārt, lai uzlabotu kultūras pakalpojumu pieejamību, plānoti remontdarbi pagastu estrādēs, kā arī katrā pagastā tiks saglabāts kultūras nams un paredzēts arī paaugstināt atalgojumu kultūras iestāžu darbiniekiem.
Kā uzsver Ogres novada pašvaldības vadība, izaicinājumu netrūkst – gan finanšu, gan organizatoriskā ziņā. Tomēr, soli pa solim plānojot darbus, piesaistot finansējumu un sadarbojoties ar iedzīvotājiem, iecerētos projektus iespējams īstenot, lai Ogres novads būtu sakārtota, attīstīta un iedzīvotājiem ērta vieta, kur dzīvot.