Domes Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas priekšsēdētājs Gints Sīviņš skaidro: “Ogres novads ir apliecinājums tam, ka stratēģiska un gudra izglītības sistēmas pārvaldība ļauj vienlaikus sasniegt vairākus mērķus – sakārtot skolu tīklu, saglabāt izglītības pieejamību visos pagastos un piesaistīt nozīmīgu Eiropas Savienības (ES) finansējumu. Jau pašlaik Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā notiek renovācijas darbi ar ES līdzfinansējumu, un šī jaunā projekta īstenošanas rezultātā, piesaistot publisko finansējumu, būs modernizēti jau 75% no Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas telpām.”
Projekta kopējās izmaksas ir 2 293 844,14 eiro, no kuriem 1 711 011,00 eiro jeb 74,59% veido Eiropas fonda finansējums, bet 582 833,14 eiro – pašvaldības līdzfinansējums, vēsta pašvaldības pārstāvji.
Projektā paredzēta Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas telpu pārbūve 2. un 3. būvniecības posmam, modernizējot mācību telpas, inženiertīklus un ventilācijas sistēmas, kā arī nodrošinot mūsdienīgu aprīkojumu. Vienlaikus pašvaldība turpina ieguldījumus arī citās izglītības iestādēs, tostarp paredzot uzlabojumus Madlienas vidusskolā.
“Īpaši nozīmīgi, ka šī finansējuma piesaiste kļuvusi iespējama, pateicoties pārdomātai un mērķtiecīgai Ogres novada izglītības iestāžu tīkla reorganizācijai. Apvienojot Madlienas vidusskolu, Ķeipenes pamatskolu un Taurupes pamatskolu, pašvaldība ir nodrošinājusi atbilstību Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem,” norāda pašvaldības pārstāvji.
Plānots, ka projekta “Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai Ogres novadā” īstenošana ilgs 12 mēnešus un tā rezultātā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā tiks radīta kvalitatīva, droša un mūsdienīga mācību vide, kas atbilst jaunā izglītības satura prasībām un stiprina Ogres novada konkurētspēju izglītības jomā, vēsta pašvaldībā.
Jau šobrīd notiek Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas pārbūves 1. posms, kas 85% apmērā tiek finansēts cita projekta – “Ogres novada izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” – ietvaros. Lai nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību, 1. klašu skolēni šobrīd mācās Lielvārdes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” telpās, savukārt 2. un 3. klašu skolēni – Lielvārdes pamatskolas telpās.