Plāno savu svētku pastaigu ar īpaši sagatavotām kartēm, kas palīdzēs atklāt arī divus jaunus rotājumus Ogrē: "Zibšņu Ozolu", kas mirdz Neatkarības laukumā un iespaidīgo "Ziemassvētku eglītes rotājuma bumbu" Ausekļa ielā 2, caur kuru vari iziet un sajust svētku gaismiņas tuvplānā. Aplūkojot kartes, uzzināsi arī to, kur šajā gadā devusies Ziemassvētku kariete.
Tāpat apmeklētājus priecēs jau ierastie, bet ne mazāk krāšņie gaismas objekti Ikšķilē, Ķegumā un Lielvārdē, kā arī pie baznīcām visā novadā mirdzošie eņģeļi, nesot gaismu, mieru un prieku Ziemassvētku laikā.
Lielvārdē šogad īpašu noskaņu papildina jaunā gaismas instalācija “Teiksmainie Uguns zirgi”, simboliski vēstot par gaidāmo Zirga gadu.
Arī šogad Ogres novads aicina izbaudīt svētku dekorāciju skaistumu. Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvaldes rīkotās akcijas “Ziemassvētku egļu stāsts” laikā iespējams iepazīt vairāk nekā 45 unikālas egles, kuras rotājuši vietējie iedzīvotāji, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas un pašvaldības iestādes. Katra egle glabā savu stāstu – atklāj tos virtuālajā kartē un atrodi savu mīļāko!
Ikviens Ogres novada viesis ir laipni aicināts izmantot pieejamās kartes, kuras var atvērt, spiežot uz saites:
- Pilsētas karte - svētku rotājumi Ogrē;
- Novada karte - svētku rotājumi Ogres novadā, Ziemassvētku karietes jaunā atrašanās vieta un “Ziemassvētku egļu stāsts”;
Kartes drukātā veidā iespējams saņemt Ogres novada Tūrisma informācijas centrā;
- Virtuālā karte - svētku rotājumi Ogres novadā un “Ziemassvētku egļu stāsts”. Izmanto interaktīvo karti, lai precīzi atrastu objektu vietas un maršrutus savā viedierīcē!
Svētku rotājumi Ogres novadā mirdzēs līdz janvāra beigām.
Svētku gaismiņas ieslēdzas ap plkst. 16.00.
Braucot aplūkot svētku rotājumus, Ogres novada Tūrisma informācijas centrs aicina izbaudīt pasākumus un aktivitātes Ogres novadā. Pasākumu programmu meklē šeit: www.visitogre.lv/lv/pasakumi