Spēles priekšrocība ir tāda, ka piedalīties var katrs, kas vēlas un jebkurā laikā, izstaigājot maršrutu, izmantojot mobilo aplikāciju ACTIONBOUND.
Spēles starts – Birzgales pagasta muzejs "Rūķi", Parka iela 2, Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma novads. QR kods izvietots pie muzeja durvīm, kurš jānolasa ar aplikāciju, lai uzsāktu šo spēli.
Spēli vari atrast caur šo linku šeit: , taču tā būs aktīva un pieejama no 1. līdz 31. martam.Dalība spēlē ir bezmaksas.
Kā uzsākt spēli?
-Lejuplādē telefonā bezmaksas aplikāciju "Actionbound" Google Play vai App Store.
-Pirms uzsākt spēli, pārliecinies, ka telefons ir labi uzlādēts, jo ekrānam ir jābūt aktīvam visu laiku.
-Pārliecinies, ka telefonam ir iespējoti mobilie dati, GPS un iebūvēta fotokamera.
-Dodies uz starta vietu –Birzgales pagasta muzejs "Rūķi", Parka iela 2, Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma novads.
-Aplikācijā izvēlies iespēju "SKENĒT KODU" un noskenē QR kodu.
-Spēle ir sākusies! Uzsākot spēli, lūdzam ievadīt unikālu spēles lietotājvārdu vai segvārdu kā arī derīgu e-pasta adresi. Šie priekšnosacījumi nepieciešami - izlozes veikšanai un lai balvu ieguvējus varētu informēt arī privāti.
-Spēles "Iepazīsti Birzgales pagastu ziemā" distance ir apmēram 2,5km, kas kājāmgājējiem aizņems aptuveni 50 minūtes. Atkarībā no uzdevumu izpildes, laiks var būt nedaudz atšķirīgs.
Arī šoreiz visi spēles dalībnieki, kas iesniegs rezultātus (neatkarīgi no tā, kādi tie būs), piedalīsies pārsteiguma balvu izlozē, ko izlozēsim 1.aprīlī. Balvu ieguvēji tiks paziņoti un publicēti Ķeguma mājaslapā www.kegumanovads.lv. Balvas varēs saņemt Birzgales muzejā "Rūķi", iepriekš sazinoties ar muzeja vadītāju Ivetu Freimani pa tālruni 26605359.
Dodoties izkustēties svaigā gaisā, atceries ievērot visus valstī izsludinātos drošības noteikumus, kas saistīti ar vīrusa COVID-19 izplatību!
Aicinām šajā gadalaikā un laika apstākļos izvēlēties pastaigai atbilstošu apģērbu.
Spēlei noslēdzoties, uzņemtie video un/vai foto materiāli, kuri tiks iesūtīti, var tikt publicēti interneta vietnēs un var tikt izmantoti reklāmas un mārketinga nolūkiem.