Nodarbību laikā:
- pedagogi iepazīstinās ar saviem mācību priekšmetiem,
- būs iespējams vērot mācību procesu,
- varēs gūt priekšstatu par mācību saturu un pieeju.
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Ikviens tiek aicināts iepazīties ar nodarbību grafiku un apmeklēt sev interesējošās nodarbības: https://www.ogremms.lv/atverto-durvju-dienas-2026
Atvērto durvju dienu izskaņā interesenti aicināti apmeklēt arī īpašus pasākumus.
- 23. aprīlī plkst. 18.00 Ogres Mūzikas un mākslas skolas koncertzālē notiks audzēkņu koncerts, sniedzot iespēju iepazīt skolas muzikālo vidi un audzēkņu sniegumu.
- Savukārt 24. aprīlī plkst. 17.00 notiks informatīva tikšanās ar direktores vietnieci mākslas jomā Ievu Lāci, kuras laikā būs iespēja doties ekskursijā pa skolu, uzzināt vairāk par iestājeksāmeniem un saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.
Uzņemšana
Plašāka informācija par jauno audzēkņu uzņemšanu 2026./2027. mācību gadam