Otrdiena, 14. aprīlis, 2026 10:06

Iepazīsti kultūru Ogrē: iespēja apmeklēt atvērto durvju dienas Ogres Mūzikas un mākslas skolā

Iepazīsti kultūru Ogrē: iespēja apmeklēt atvērto durvju dienas Ogres Mūzikas un mākslas skolā
Ogres Mūzikas un mākslas skola (OMMS) organizē atvērto durvju dienas pasākumu bērniem, lai iepazīstinātu ar mūzikas un mākslas skolu, tās vidi un mācību procesu klātienē.
Kā norāda OMMS, atvērto durvju dienu laikā būs iespēja apmeklēt atvērtās nodarbības gan mūzikā, gan mākslā, ielūkojoties mācību procesā.

Nodarbību laikā:

  • pedagogi iepazīstinās ar saviem mācību priekšmetiem,
  • būs iespējams vērot mācību procesu,
  • varēs gūt priekšstatu par mācību saturu un pieeju.

Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Ikviens tiek aicināts iepazīties ar nodarbību grafiku un apmeklēt sev interesējošās nodarbības: https://www.ogremms.lv/atverto-durvju-dienas-2026

Atvērto durvju dienu izskaņā interesenti aicināti apmeklēt arī īpašus pasākumus.

  • 23. aprīlī plkst. 18.00 Ogres Mūzikas un mākslas skolas koncertzālē notiks audzēkņu koncerts, sniedzot iespēju iepazīt skolas muzikālo vidi un audzēkņu sniegumu.
  • Savukārt 24. aprīlī plkst. 17.00 notiks informatīva tikšanās ar direktores vietnieci mākslas jomā Ievu Lāci, kuras laikā būs iespēja doties ekskursijā pa skolu, uzzināt vairāk par iestājeksāmeniem un saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.

Uzņemšana

Plašāka informācija par jauno audzēkņu uzņemšanu 2026./2027. mācību gadam

No 2026. gada 20. līdz 24. aprīlim ikviens interesents – topošie audzēkņi un viņu vecāki – tiek aicināti apmeklēt atvērto durvju dienas Ogres Mūzikas un mākslas skolā.
