- Kādus instrumentus pieņemts uzskatīt par tradicionāliem un kāpēc?
- Kāda ir kokles, vijoles un citu instrumentu vēsture Latvijā?
- Kāda ir katra instrumenta loma kapelā un kur tos var apgūt?
Nodarbību cikls aizsākās 2. augustā ar Ilmāra Pumpura vadīto meistarklasi “Tradicionālie mūzikas instrumenti Latvijā”.
Turpmākajā periodā vēl paredzētas šādas meistarklases:
- 16. augusts plkst. 10.00-15.00 Tradicionālie pūšaminstrumenti Latvijā. Svilpaunieka izgatavošanas darbnīca. Vada Aleksandrs un Inga Maijeri,
- 24. augusts plkst. 18.00-20.30 Kokles Latvijā un koklēšanas pamati. Vada Edgars Zilberts,
- 26. augusts plkst. 18.00-20.30 Bubina (baubena) spēlēšanas pamati. Vada Sandra Lipska,
- 23. septembris pl. 17.30-21.00 Tradicionālās perkusijas Latvijā. Izgatavošanas meistarklase. Vada Aleksandrs Maijers,
- 7. oktobris pl. 18.00-20.30 Dūru un pogu cītaras spēlēšanas pamati. Vada Sandra Lipska.
Iespējams pieteikties uz vienu, dažām vai visām nodarbībām! Iepriekšēja pieteikšanās obligāta, aizpildot anketu vai sazinoties ar organizatoriem.
Nodarbību līdzmaksājums 5 eur par vienu reizi – instrumentu īres un kafijas pauzes nodrošināšanai.
Meistarklašu laikā, iespējams, atradīsi gan mūzikas instrumentu, ko turpināt apgūt nākotnē, gan tradicionālo mūziku mīlošus domubiedrus, kas palīdzēs šajā ceļā.