Iepazīsti Ogres novadu ar mākslas palīdzību - iespēja piedalīties jaunā plenēru projektā

Projekta mērķis ir radīt cilvēkiem iespēju radoši darboties, iepazīt savu novadu un stiprināt vietējās kopienas saliedētību.
4. jūlijā plenērs notika Tomē, pateicoties Ķeguma muzeja vadītājas Ligitas Ādamsones laipnajam atbalstam. Plenēra 16 dalībnieki no Ikšķiles, Dārziņiem, Rīgas un Ogres novadiem gleznošanai izvēlējās Daugavas krasta ainavas, Tomes tautas nama un pagasta nama sakopto apkārtni, rozēs ieskauto Ķeguma muzeja ēku, kā arī tuvējos kapus un baznīcu.
Pēc radošajām aktivitātēm plenēra dalībniekiem īpašs pārsteigums bija Ķeguma muzeja ekspozīcijas – gan dzejniekam un izdevējam Jāzepam Osmanim, gan rakstniecei Regīnai Ezerai veltītās, informācijas ziņā bagātās un vizuāli saistošās ekspozīcijas, kas ir unikālas un vienīgās šāda veida Latvijā. Tomēr vislielāko baudījumu sagādāja muzeja vadītājas Ligitas Ādamsones plašās zināšanas, interesantais stāstījums un profesionālais azarts.
Augustā un septembrī plenēru ciklam atvērsim jaunas lappuses radošajā ceļojumā pa Ogres novadu
22. augustā, sestdienā, gleznosim Mazozolu pagastā, kur mūs laipni aicina Mazozolu muižas saimniece Lauma Cielava. Šis būs lielisks laiks, lai izbaudītu augustam tik ļoti piestāvošo ābolu laiku viņas bioloģiskajā lauku saimniecībā ar skanīgo nosaukumu „Mazozolu muiža”.
Ar Mazozolu pagasta vadītājas Klintas Ielejas atbalstu iepazīsim pagasta vēsturiskās un ainaviski skaistās vietas, tostarp Līčupes karstus.
5. septembrī plenērs notiks Krapes muižas parkā. Ar Krapes muižas svētku organizatora, vīna darītavas „Lauskis”, laipnu akceptu plenēra dalībnieki rīta cēlienā gleznos Krapes muižas parkā, bet pēcpusdienā piedalīsies Krapes muižas svētkos ar ekspresizstādi Krapes muižas parkā.
Plenēra dalībniekiem būs ekskluzīva iespēja piedalīties svētkos un ne tikai iepazīt Krapes muižas viedā ciema radošo cilvēku veikumu, bet arī izbaudīt viesmīlību, nogaršot Latvijas ogu vīnus vīna darītavā „Lauskis”, pieredzēt rudens aveņu laiku un izbaudīt Skaņu mājas instrumentu skanējumu.
Gleznošanas plenēri paredzēti ikvienam interesentam – gan tiem, kuri jau glezno, gan tiem, kuri vēlas pirmo reizi izmēģināt spēkus glezniecībā vai zīmēšanā. Iepriekšēja pieredze nav nepieciešama. Nodarbības vadīs māksliniece un pedagoģe Astra Rubene, kura plenēru dalībniekiem sniegs profesionālu atbalstu un iedrošinās radošajā procesā.
Dalībniekiem tiks nodrošināti audekli, akrila krāsas, otas, paletes un citi nepieciešamie materiāli. Līdzi jāņem tikai pozitīvs noskaņojums, laikapstākļiem piemērots apģērbs, dzeramais ūdens, neliela uzkoda un, ja ir iespēja, arī savs molberts.
Dalība plenēros ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots – maksimums 15 dalībnieki.
Pieteikšanās: WhatsApp 29137977, norādot savu vārdu, uzvārdu un plenēru, kurā vēlaties piedalīties.
Turpinām iepazīt Ogres novadu citādākā veidā – caur mākslu, sarunām un kopā būšanas prieku!