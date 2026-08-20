FOTO: Iepazīstot savējos, stiprinām vietējos uzņēmējus - noslēdzies rallijs “Iepazīsti Ogres novada uzņēmējus!”

Šobrīd rallija dalībnieku paveiktais ir izvērtēts. Komandu sniegumu vērtēja gan uzņēmēji rallija kontrolpunktos, klātienē novērtējot dalībnieku iesaisti, interesi un atraktivitāti, gan Ogres novada pašvaldības un Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvaldes pārstāvji. Noslēgumā tiks godinātas komandas, kuras īpaši izcēlušās ar paveikto, radošumu, atraktivitāti, oriģinalitāti, komandas noformējumu un īpašo rallija garu.
Rallija dalībnieku apbalvošana notiks piektdien, 21. augustā, plkst. 18.00 Ogrē, Pilsētas skvēra skatuvē. Uz noslēguma pasākumu aicinātas rallija komandas un uzņēmēji, lai kopīgi atskatītos uz piedzīvoto, vēlreiz satiktos un suminātu rallija dalībniekus.
Rallijs “Iepazīsti Ogres novada uzņēmējus!” šogad norisinājās pirmo reizi. Rallija kontrolpunktus veidoja vietējie uzņēmēji, maršrutu papildinot arī ar Ogres novada tūrisma un kultūrvēsturiskajām vietām. Izvērtējot pirmā rallija pieredzi, kā arī dalībnieku un uzņēmēju atsaucību, iecerēts šo iniciatīvu turpināt, veidojot to par ikgadēju tradīciju Ogres novadā.
Rallija ideja bija savest kopā Ogres novada iedzīvotājus un viesus ar vietējiem uzņēmējiem. Šis nebija ātruma rallijs, kurā uzvar tas, kurš pirmais sasniedz finišu vai pagūst atzīmēties visos kontrolpunktos. Gluži pretēji – aicinājām nesteigties, palikt, iepazīt un piedzīvot. Uzņēmēji rallija dalībniekus uzņēma kā gaidītus viesus – atvēra savu uzņēmumu durvis, ļāva ielūkoties ražošanas un uzņēmuma ikdienas aizkulisēs, redzēt, kā top produkts, nogaršot, izmēģināt, uzdot jautājumus un iepazīt cilvēkus, kuru idejas, darbs un uzņēmība ir katra produkta un pakalpojuma pamatā.
Tieši šādās personiskās tikšanās reizēs veidojas emocionāla saikne – uzņēmums vairs nav tikai nosaukums vai produkts veikala plauktā, bet vieta, kur esi bijis, cilvēks, kuru esi saticis, un stāsts, kuru zini. Tas kļūst par savējo. Tieši šo saikni vēlamies stiprināt – lai brīdī, kad jāizdara izvēle, mēs atcerētos un izvēlētos savējos.
Vienlaikus rallijs kļuva par aizraujošu veidu, kā iedzīvotājiem un viesiem iepazīt Ogres novadu – doties ārpus ierastajiem maršrutiem, atklāt jaunas vietas un sastapt cilvēkus, pie kuriem citādi, iespējams, nebūtu nonākuši. Novada bagātība nav tikai tā daba, infrastruktūra un apskates vietas. Novada bagātība ir arī tā cilvēki – tie, kuri šeit dzīvo, rada, ražo, īsteno idejas un attīsta uzņēmējdarbību.
Šī gada rallijs ir noslēdzies, bet tā galvenā ideja turpinās – iepazīt savējo, atcerēties savējo un izvēlēties savējo. Katra izvēle par labu vietējam uzņēmējam ir arī ieguldījums Ogres novada uzņēmējdarbības stiprināšanā. Un, lai arī rallija maršruti ir izbraukti, paliek vēstījums, kas caurvija visu ralliju:
“Ar katru pirkumu Jūs ne tikai iegādājaties kvalitatīvu produktu, bet arī atbalstāt vietējo uzņēmēju, sakot: „Tas, ko Tu dari, ir vērtīgi. Turpini!””