Bērnu grāmatu autore, grafiķe un ilustratore Margarita Stāraste (1914-2014) ir viena no izcilākajām personībām latviešu bērnu literatūrā un grāmatu mākslā. Viņas grāmatu varoņi un ilustrācijas bijušas daudzu paaudžu ierosmes avots apkārtējās pasaules izzināšanai, dabas krāšņuma un fantāzijas atklāšanai.
"Viņa spējusi radīt pati savu pasauli – saulainu, košu, pārsteigumu un briesmu pilnu, taču ārkārtīgi labu un drošu. Šajā pasaulē darbojas vairāki svarīgi likumi, taču viens galvenajiem – acis turēt plaši ieplestas, brīnīties par visu un vienmēr. Stārastes zīmēto zvēriņu, vīriņu, lellīšu un ķiparu attieksme pret neizprotamo ir tik tīra un iedvesmojoša, ka to spēj saprast un pieņemt par savu ikviens, kas reiz bijis bērns," par Margaritu Stārasti raksta publicists Ilmārs Šlāpins.
Aicinot ikvienu – gan bērnus, gan pieaugušos – atgriezties pasaku pasaulē un iegrimt Ziemassvētku noskaņās, Ogres novada Kultūras centra kāpnes no 8. decembra līdz 31. janvārim rotās audiovizuāla vides instalācija - mirdzošs pasaku mēness.
Apmeklētāji tiks priecēti ar Ogres teātra radītajiem audioierakstiem Margaritas Stārastes pazīstamajām un daudzu paaudžu iemīļotajām pasakām "Iedomīgā eglīte", "Kāpēc sniegs vizuļo", "Rūķis Svečulējējs" un "Baltā trusīša Ziemassvētki", kas oriģināli publicētas 1943. gadā iznākušajā pasaku krājumā "Ziemassvētku pasakas".
Jau pavisam drīz pasaku audioieraksti būs pieejami arī Ogres teātra YouTube kontā šeit: ,vietnē www.okultura.lv.
Projekta radošā komanda: idejas autore – Elīna Aupe, režisors – Jānis Kaijaks, skaņu operatori – Mārtiņš Andersons, Ansis Imaks, balsis – Guntars Arājs, Herberts Legants, Jānis Kaijaks, Astra Kolberga, Kalvis Kravalis, Katrīna Anna Ozoliņa, Lauma Straume, Maija Vilima-Kravale, radošā direktore – Ieva Rodiņa.
