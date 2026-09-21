Iesildīšanās un spēka treniņi uz...plikas grīdas! Ikšķiliete sajūsmā un aicina atsaukties deju partneri

Evita dalās, ka bija aizgājusi iepazīties ar kolektīvu un vadītāju un kaut kas viņu patiesi pārsteidzis. "Pārsteidza pats sākums, iesildīšanās ar spēka treniņiem uz plikas grīdas.. vadītājs kā jau vīrietis arī vada diezgan vīrišķīgā manierē. Saprotu, ka deja prasa diezgan lielu fizisko izsturību un spēju koncentrēties, trenē koordināciju un arī atmiņu.. jo ņem un atceries visas pozīcijas un soļu kombinācijas," tā Evita.
Viņa neslēpj, ka tā kā bērnībā ir dejots, tad "man patīk būt fiziski aktīvai, tad man ļoti patika šī nodarbība."
Šogad deju kolektīvā uzņem tikai pārus vai vīriešus.
"Varbūt Tu arī gribi jauki pavadīt laiku divas reizes nedēļā otrdienas un ceturtdienas vakaros fiziski aktīvi un lietderīgi?" tā ikšķiliete Evita.
Vairāk uzzināt par deju kolektīvu var Facebook "VPDK Godi" grupā.