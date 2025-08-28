Ceturtdiena, 28.08.2025 14:24
Iespēja iepazīties ar profesionālās ievirzes un interešu izglītības piedāvājumu jaunajam mācību gadam Ikšķilē

Iespēja iepazīties ar profesionālās ievirzes un interešu izglītības piedāvājumu jaunajam mācību gadam Ikšķilē
Foto: Ogres novads
Iespēja iepazīties ar profesionālās ievirzes un interešu izglītības piedāvājumu jaunajam mācību gadam Ikšķilē

4. septembrī no plkst. 11.00 līdz 15.00 Ikšķilē – vidusskolā, sporta laukumā, mūzikas un mākslas skolā, tautas namā – būs iespēja iepazīties ar plašo profesionālās ievirzes un interešu izglītības piedāvājumu jaunajam mācību gadam.
Izvēlies to, kas patīk, un dari to ar prieku!

Svarīgi ir ne tikai mācīties, bet arī atrast savu ārpusklases aizraušanos, kas ikdienu padara interesantu, jautru un aizraujošu!

Nāc un izmēģini sportiskas, radošas un muzikālas nodarbības!

