Valsts prezidenta Rezidencē apskatei būs pieejamas Rīgas pils reprezentācijas un darba zāles: Parādes vestibils, Rīgas istaba, Dorotejas istaba, Ģerboņu zāle, Zaļā zāle, Zilais foajē, Baltā zāle, Sūtņu akreditācijas zāle, Čakstes kabinets, Svētku zāle un Dāvanu zāle.
Muzeju nakts akcijas laikā Rīgas pils apmeklētājus priecēs muzikāli priekšnesumi. Pasākumā piedalīsies Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestra un Zemessardzes orķestra mūziķi, Ķekavas Mūzikas skolas “Combo džeza ansamblis”, Zemessardzes koris “Stars” un Benjamiņu nama jauktais koris “Atpuhta”.
Pie Rīgas pils būs iespēja uzzināt vairāk un iepazīties ar Zemessardzi un Latvijas Skautu un gaidu centrālo organizāciju, kā arī vērot godasardzes maiņas ceremoniju un vidējās paaudzes deju kolektīva “Mārupieši” priekšnesumus.
Apmeklētāju ievērībai!
Lai Muzeju naktī apmeklētu Valsts prezidenta rezidences – Rīgas pils – pasākumus un telpas, nebūs nepieciešams uzrādīt personu apliecinošus dokumentus. Ieeja plānota pa Rīgas pils vārtiem no Pils laukuma puses.
Lai iekļūtu Rīgas pilī, pie ieejas tiks veikta drošības pārbaude. Valsts prezidenta kanceleja aicina līdzi neņemt liela izmēra somas, pārtikas produktus, dzīvniekus un metāla priekšmetus, kā arī būt saprotošiem – ierasti lielās intereses dēļ var nākties gaidīt rindā.