Otrdiena, 19. maijs, 2026 11:34

Vienreizēja iespēja naktī nokļūt Valsts prezidenta pilī un aplūkot Rīgas pils atslēgu

Vienreizēja iespēja naktī nokļūt Valsts prezidenta pilī un aplūkot Rīgas pils atslēgu
Attēlā brīdis, kā iepriekšējais Rīgas pils saimnieks Egils Levits 2023. gada 8. jūlijā, jaunajam Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam simboliski nodeva Rīgas pils atslēgas.Foto: ieva Leiniša (Leta)
Sestdien, 23. maijā, no plkst. 15.00 līdz 24.00 Muzeju nakts ietvaros būs iespēja apmeklēt Valsts prezidenta rezidenci Rīgas pilī. Šī gada Muzeju naktī, kuras tēma ir “Priekšmeta piedzīvojumi”, būs īpaša iespēja iepazīt Valsts prezidenta standartu (karogu) un aplūkot Rīgas pils atslēgu. Valsts prezidenta standarts un Rīgas pils atslēga ir nozīmīgi simboli, kurus īpašā ceremonijā Valsts prezidents, kura pilnvaru termiņš beidzas, nodod nākamajam Valsts prezidentam, kurš stājas amatā.

Valsts prezidenta Rezidencē apskatei būs pieejamas Rīgas pils reprezentācijas un darba zāles: Parādes vestibils, Rīgas istaba, Dorotejas istaba, Ģerboņu zāle, Zaļā zāle, Zilais foajē, Baltā zāle, Sūtņu akreditācijas zāle, Čakstes kabinets, Svētku zāle un Dāvanu zāle. 

Muzeju nakts akcijas laikā Rīgas pils apmeklētājus priecēs muzikāli priekšnesumi. Pasākumā piedalīsies Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestra un Zemessardzes orķestra mūziķi, Ķekavas Mūzikas skolas “Combo džeza ansamblis”, Zemessardzes  koris “Stars” un Benjamiņu nama jauktais koris “Atpuhta”.

Pie Rīgas pils būs iespēja uzzināt vairāk un iepazīties ar Zemessardzi un Latvijas Skautu un gaidu centrālo organizāciju, kā arī vērot godasardzes maiņas ceremoniju un vidējās paaudzes deju kolektīva “Mārupieši” priekšnesumus. 

Apmeklētāju ievērībai! 

Lai Muzeju naktī apmeklētu Valsts prezidenta rezidences – Rīgas pils – pasākumus un telpas, nebūs nepieciešams uzrādīt personu apliecinošus dokumentus. Ieeja plānota pa Rīgas pils vārtiem no Pils laukuma puses. 

Lai iekļūtu Rīgas pilī, pie ieejas tiks veikta drošības pārbaude. Valsts prezidenta kanceleja aicina līdzi neņemt liela izmēra somas, pārtikas produktus, dzīvniekus un metāla priekšmetus, kā arī būt saprotošiem – ierasti lielās intereses dēļ var nākties gaidīt rindā.

