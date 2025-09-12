Iespēja piedalīties rudens gadatirgū un medus, maizes svētkos Ķegumā 4. oktobrī

- No plkst. 9.00 tirdziņā varēs iegādāties sezonas gardumus un ziemas krājumiem noderīgas veltes. Savas preces piedāvās Latvijas mājražotāji, amatnieki un rūpnieki.
- No plkst. 11.00 apmeklētājus priecēs mīlīgie MINI ZOO pūkaiņi no Jelgavas!
- No plkst. 11.00 – MAIZES, MEDUS SVĒTKI.
Tirgotāji, kuri vēlas piedalīties Rudens gadatirgū, aicināti pieteikties līdz 28. septembrim, aizpildot anketu.
Ķeguma Tautas nams aicina piedalīties konkursā visus, kas cep maizi vai nodarbojas ar biškopību! Pieteikumu (brīvā formā) ar nelielu stāstu par sevi, recepti vai medus izcelsmi lūdzam sūtīt līdz 1. oktobrim uz: .