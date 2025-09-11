Iespēja pieteikties Rīgas Tehniskās universitātes Bērnu un jauniešu universitātes programmām Ogrē

RTU BJU arī 2025./2026. mācību gadā Ogres Kalna pamatskolas telpās plāno turpināt piedāvāt apgūt vairākas aizraujošas interešu izglītības programmas –
- "Ievads inženierzinātnēs skolēniem no 2. līdz 9. klasei";
- "Modes un tekstila tehnoloģijas skolēniem 4. līdz 9. klase";
- "Datorika skolēniem no 4. līdz 9. klasei";
- "Koka dizains skolēniem no 4. līdz 9. klasei";
- "Kuģu modelisms skolēniem no 4. līdz 9. klasei".
Pieteikšanās informācija pieejama šeit.
Nodarbības plānots uzsākt 29. septembrī.
Informācija par interešu izglītības piedāvājumu Ogres novadā pieejama www.arpusklase.lv