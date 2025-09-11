Ceturtdiena, 11.09.2025 13:53
Iespēja pieteikties Rīgas Tehniskās universitātes Bērnu un jauniešu universitātes programmām Ogrē

Foto: Ogres novads
Iespēja pieteikties Rīgas Tehniskās universitātes Bērnu un jauniešu universitātes programmām Ogrē

Ogres novada pašvaldība aicina pieteikties Rīgas Tehniskās universitātes Bērnu un jauniešu universitātes interešu izglītības programmām Ogrē.

RTU BJU arī 2025./2026. mācību gadā Ogres Kalna pamatskolas telpās plāno turpināt piedāvāt apgūt vairākas aizraujošas interešu izglītības programmas –

  • "Ievads inženierzinātnēs skolēniem no 2. līdz 9. klasei";
  • "Modes un tekstila tehnoloģijas skolēniem 4. līdz 9. klase";
  • "Datorika skolēniem no 4. līdz 9. klasei";
  • "Koka dizains skolēniem no 4. līdz 9. klasei";
  • "Kuģu modelisms skolēniem no 4. līdz 9. klasei".

Pieteikšanās informācija pieejama šeit.

Nodarbības plānots uzsākt 29. septembrī.

Informācija par interešu izglītības piedāvājumu Ogres novadā pieejama www.arpusklase.lv

