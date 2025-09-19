Iespēja pievienoties Ikšķiles senioru skolas jaunajam mācību gadam

Mācību gads jau tiek plānots: veidojam jaunu grafiku, organizējam lekcijas un nodarbības, lai piedāvātu tieši to, kas jūs interesē. Mēs turpināsim vingrot un nodarboties ar senioru jogu, lai uzturētu veselību un vitalitāti. Reizi nedēļā notiks saistošas lekcijas par dažādām tēmām. Turpinās darboties esošās un tiks veidotas jaunas interešu grupas: dārzkopība, Latvijas izpētes grupa, dzimtas pētnieku grupa, kā arī, sadarbībā ar Ikšķiles pilsētas bibliotēku, uzsāksim dzīvesstāstu rakstīšanas grupu.
Mācīšanās bez stresa
Mēs saprotam, ka daudziem atgriešanās “skolas solā” var radīt satraukumu vai lieku stresu. Bet Ikšķiles senioru skolā viss notiek citādi – tās ir draudzīgas un iekļaujošas mācības bez satraukuma:
- nav atzīmju un pārbaudes darbu;
- nav vecuma ierobežojumu – aicināts ikviens, kurš vēlas mācīties;
- mēs dalāmies zināšanās, pieredzē un dzīvespriekā – katrs var būt gan skolnieks, gan skolotājs;
- te valda draudzīga vide, kurā atradīsiet jaunus draugus un emocijas;
- iespēja pašam veidot nodarbības vai iesaistīties organizatoru komandā;
- pietiek ar vēlmi piedalīties, nav jāzina “viss”.
Pievienojieties Ikšķiles senioru skolai, lai iegūtu jaunas zināšanas, jaunus iespaidus un, galvenais, jaunus draugus! Nāciet ar savām iniciatīvām un īstenojiet to, ko paši vēlaties piedzīvot un apgūt. Mums nav jāzina “viss” – pietiek ar atvērtu prātu un vēlmi mācīties.
Pirmā tikšanās un reģistrācija notiks Ikšķiles tautas namā 24. septembrī plkst. 10.00. 1. oktobrī būs iepazīšanās nodarbība, bet 8. oktobrī dosimies ekskursijā!