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Trešdiena, 5. augusts, 2026 11:37

Ieva Akuratere priecēs klausītājus Ogres Vēstures un mākslas muzejā ar bezmaksas koncertu

Ogres Vēstures un mākslas muzejs / OgreNet
Ieva Akuratere priecēs klausītājus Ogres Vēstures un mākslas muzejā ar bezmaksas koncertu
Foto: Mārtiņš Plūme
Trešdiena, 5. augusts, 2026 11:37

Ieva Akuratere priecēs klausītājus Ogres Vēstures un mākslas muzejā ar bezmaksas koncertu

Ogres Vēstures un mākslas muzejs / OgreNet

22. augustā plkst. 14.00, Ogres novada un pilsētas svētku ietvaros, Ogres Vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijā “Brīvības ceļš” notiks Ievas Akurateres koncerts, veltīts Baltijas ceļam un Trešās atmodas patriotiskajiem notikumiem.

Ievas Akurateres koncertu “Diena pirms “BALTIJAS CEĻA”” organizē Ogres Vēstures un mākslas muzejs, akcentējot Baltijas ceļa un Trešās atmodas nozīmi Latvijas vēsturē, kā arī aicinot sabiedrību kopīgi pieminēt notikumus, kas veidojuši mūsu valsts neatkarības atjaunošanas ceļu. Koncerts notiks ekspozīcijā, kas stāsta par Latvijas ceļu uz brīvību, piešķirot šim notikumam īpašu vēsturisku un emocionālu noskaņu.

Ieva Akuratere kopā ar grupas "Pērkons" ģitāristu Leonu Sējānu un savu dēlu Matīsu Akurateru, kurš virtuozi pārvalda dažādus sitamos instrumentus, atskaņos gan Dziedošās revolūcijas jau par kultūrvēsturiskām ikonām kļuvušās dziesmas, gan Jura Kulakova spēka pilnās kompozīcijas akustiskajā versijā. Kā ierasts Ievas Akurateres koncertos, arī šī būs tikšanās, kurā caur mūziku atgriezties kopīgās atmiņās un smelties iedvesmu nākotnei.

Koncerta apmeklējums ir bez maksas, taču, ņemot vērā muzeja ēkas ietilpību, koncertu būs iespējams apmeklēt tikai ar ielūgumiem. To interesenti varēs saņemt elektroniski “Biļešu paradīzes” tīklā no 10. augusta plkst. 10.00. Saite uz pasākumu: https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/176027

Ielūgumu skaits ir ierobežots.
Vienam lietotājam iespējams saņemt divus ielūgumus.
Koncerts tiks filmēts un fotografēts, iegūtais materiāls var tikt izmantots publicitātes vajadzībām.

Laiks: 22. augusts plkst. 14.00

Norises vieta: Ogre, Brīvības ielā 2, ekspozīcijā “Brīvības ceļš”, ēkas 2. stāvā

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